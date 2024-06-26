Тува сохранила второе место в России по рождаемости

Также республика осталась лидером в Сибири



В Туве в 2023 году родилось 5 738 детей – на 325 малышей меньше, чем в 2022 году. Данные о рождаемости в рамках государственного доклада о положении детей и семей, имеющих детей, представило правительству республики министерство труда и социальной политики РТ. Несмотря на то, что рождаемость в минувшем году оказалась самой низкой за последние 5 лет – 16,9 на 1000 населения, республика по-прежнему остаётся по этому показателю на первом месте в Сибири и на втором в России после Чечни.



Пик рождаемости в Туве, напомним, пришёлся на разгар пандемии, составив в 2020 году 20,2 рождений на 1000 населения. В 2021 году их число сократилось до 19,2 родившихся на тысячу человек, в 2022 – до 17,7.



Среди всех зарегистрированных в 2023 году новорождённых преобладали мальчики - 2 919 младенцев мужского пола (в 2022 году – 3 083) или 50,4 процентов от общего числа. Девочек родилось чуть меньше – 2 849 (в 2022 году – 2 968).



Первыми в семье родились 1 434 ребёнка, вторыми – 1 393, третьими и более – 2 936. Более 43% детей родились у матерей, состоящих в браке. Вне брака появились на свет 3 270 младенцев, или 56,5 % от общего числа зарегистрированных детей. Для 1773 отцовство было установлено либо через ЗАГСы, либо в судебном порядке.



- Благодаря высокой рождаемости Тува последние 10 лет является одним из самых «молодых» регионов России – средний возраст жителей здесь 30 лет. Моложе только Чеченская Республика, где этот возраст составил 29,1 года. На 1 января 2024 года численность детей и подростков в возрасте до 18 лет в Туве достигла 123 606 человек, или 36,6% в общей численности населения, - пишет официальный портал Республики Тыва.



