Участников оценят по итогам работы за прошлый год
В столице Бурятии объявлено о проведении городского конкурса «Лучшее предприятие высокой социальной ответственности в г. Улан-Удэ». Мероприятие проводится в целях привлечения внимания к решению социальных вопросов на предприятиях и повышению социальной ответственности работодателей города.
В конкурсе могут принять участие предприятия, учреждения, организации и индивидуальные предприниматели, имеющие коллективные договора, зарегистрированные в уведомительном порядке в администрации Улан-Удэ и соответствующие требованиям, установленным положением о конкурсе.
Участники конкурса будут оцениваться по итогам работы за 2023 год по следующим показателям: социально-экономическое развитие, развитие социально культурной сферы, развитие трудовых ресурсов, организация оплаты труда, охраны здоровья.
Победители будут определяться по номинациям:
- «Лучшее предприятие высокой социальной ответственности г. Улан-Удэ в сфере образования»;
- «Лучшее предприятие высокой социальной ответственности г. Улан-Удэ в сфере культуры»;
- «Лучшее предприятие высокой социальной ответственности г. Улан-Удэ в сфере промышленности»;
- «Лучшее предприятие высокой социальной ответственности г. Улан-Удэ в сфере строительства»;
- «Лучшее предприятие высокой социальной ответственности г. Улан-Удэ в сфере торговли»;
- «Лучшее предприятие высокой социальной ответственности г. Улан-Удэ в сфере общественного питания»;
- «Лучшее предприятие высокой социальной ответственности г. Улан-Удэ в прочих сферах экономики».
Как сообщили в комитете по социальной и молодёжной политике администрации Улан-Удэ, документы принимаются до 1 сентября 2024 года по адресу: г. Улан-Удэ, ул. Ленина, д. 54, каб. 51, 53.
Возрастное ограничение: 18+.
В Улан-Удэ выберут лучшее предприятие высокой социальной ответственности
Общество, Фото:
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