27 июня

Популярное

В Улан-Удэ выберут лучшее предприятие высокой социальной ответственности

В Улан-Удэ выберут лучшее предприятие высокой социальной ответственности
Общество,  Фото:Сергей Тарасенко, из архива
Участников оценят по итогам работы за прошлый год

В столице Бурятии объявлено о проведении городского конкурса «Лучшее предприятие высокой социальной ответственности в г. Улан-Удэ». Мероприятие проводится в целях привлечения внимания к решению социальных вопросов на предприятиях и повышению социальной ответственности работодателей города.

В конкурсе могут принять участие предприятия, учреждения, организации и индивидуальные предприниматели, имеющие коллективные договора, зарегистрированные в уведомительном порядке в администрации Улан-Удэ и соответствующие требованиям, установленным положением о конкурсе.

Участники конкурса будут оцениваться по итогам работы за 2023 год по следующим показателям: социально-экономическое развитие, развитие социально культурной сферы, развитие трудовых ресурсов, организация оплаты труда, охраны здоровья.

Победители будут определяться по номинациям:
- «Лучшее предприятие высокой социальной ответственности г. Улан-Удэ в сфере образования»;
- «Лучшее предприятие высокой социальной ответственности г. Улан-Удэ в сфере культуры»;
- «Лучшее предприятие высокой социальной ответственности г. Улан-Удэ в сфере промышленности»;
- «Лучшее предприятие высокой социальной ответственности г. Улан-Удэ в сфере строительства»;
- «Лучшее предприятие высокой социальной ответственности г. Улан-Удэ в сфере торговли»;
- «Лучшее предприятие высокой социальной ответственности г. Улан-Удэ в сфере общественного питания»;
- «Лучшее предприятие высокой социальной ответственности г. Улан-Удэ в прочих сферах экономики».

Как сообщили в комитете по социальной и молодёжной политике администрации Улан-Удэ, документы принимаются до 1 сентября 2024 года по адресу: г. Улан-Удэ, ул. Ленина, д. 54, каб. 51, 53.

Возрастное ограничение: 18+.
Улан-Удэ конкурс социальная ответственность предприятия

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

В улан-удэнском дацане пройдёт хурал, посвящённый просветлённому уму Идама Калачакры
В улан-удэнском дацане пройдёт хурал, посвящённый просветлённому уму Идама Калачакры
Общество, 27.06.2024
В Бурятии Калачакра тантра стала практиковаться одной из первых
В Бурятии растёт уровень обеспеченности врачами
В Бурятии растёт уровень обеспеченности врачами
Общество, 27.06.2024
Об этом сообщил Алексей Цыденов
В Улан-Удэ горожане отметят День молодёжи
В Улан-Удэ горожане отметят День молодёжи
Общество, 27.06.2024
В рамках мероприятия наградят молодые таланты города
В Забайкалье развернётся международный фестиваль семейских
В Забайкалье развернётся международный фестиваль семейских
Общество, 27.06.2024
До окончания приёма заявок осталось меньше месяца
В Бурятии окажут правовую помощь по вопросам защиты интересов семьи
В Бурятии окажут правовую помощь по вопросам защиты интересов семьи
Общество, 27.06.2024
Мероприятия состоятся в рамках всероссийской недели
В Улан-Удэ выберут лучшее предприятие высокой социальной ответственности
В Улан-Удэ выберут лучшее предприятие высокой социальной ответственности
Общество, 27.06.2024
Участников оценят по итогам работы за прошлый год
Школьники разработали проекты позитивных изменений в Бурятии
Школьники разработали проекты позитивных изменений в Бурятии
Общество, 27.06.2024
В республике развивают лидерский потенциал и активную позицию учащихся
В Иркутской области выбрали эстрадных певцов на «Алтаргану»
В Иркутской области выбрали эстрадных певцов на «Алтаргану»
Общество, 27.06.2024
Все они представители Усть-Ордынского Бурятского округа
В Бурятии лосёнок очаровал госинспектора
В Бурятии лосёнок очаровал госинспектора
Общество, 27.06.2024
В «Заповедном Подлеморье» поделились кадрами встречи с животным
В Северобайкальске наградили ветеранов БАМа
В Северобайкальске наградили ветеранов БАМа
Общество, 27.06.2024
Жителям Бурятии вручили медали в честь 50-летия Байкало-Амурской магистрали

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^