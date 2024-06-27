В Улан-Удэ выберут лучшее предприятие высокой социальной ответственности

Общество, Фото: Сергей Тарасенко, из архива

Участников оценят по итогам работы за прошлый год



В столице Бурятии объявлено о проведении городского конкурса «Лучшее предприятие высокой социальной ответственности в г. Улан-Удэ». Мероприятие проводится в целях привлечения внимания к решению социальных вопросов на предприятиях и повышению социальной ответственности работодателей города.



В конкурсе могут принять участие предприятия, учреждения, организации и индивидуальные предприниматели, имеющие коллективные договора, зарегистрированные в уведомительном порядке в администрации Улан-Удэ и соответствующие требованиям, установленным положением о конкурсе.



Участники конкурса будут оцениваться по итогам работы за 2023 год по следующим показателям: социально-экономическое развитие, развитие социально культурной сферы, развитие трудовых ресурсов, организация оплаты труда, охраны здоровья.



Победители будут определяться по номинациям:

- «Лучшее предприятие высокой социальной ответственности г. Улан-Удэ в сфере образования»;

- «Лучшее предприятие высокой социальной ответственности г. Улан-Удэ в сфере культуры»;

- «Лучшее предприятие высокой социальной ответственности г. Улан-Удэ в сфере промышленности»;

- «Лучшее предприятие высокой социальной ответственности г. Улан-Удэ в сфере строительства»;

- «Лучшее предприятие высокой социальной ответственности г. Улан-Удэ в сфере торговли»;

- «Лучшее предприятие высокой социальной ответственности г. Улан-Удэ в сфере общественного питания»;

- «Лучшее предприятие высокой социальной ответственности г. Улан-Удэ в прочих сферах экономики».



Как сообщили в комитете по социальной и молодёжной политике администрации Улан-Удэ, документы принимаются до 1 сентября 2024 года по адресу: г. Улан-Удэ, ул. Ленина, д. 54, каб. 51, 53.



Возрастное ограничение: 18+.

