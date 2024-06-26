26 июня

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В центре Улан- Удэ заработал летний читальный зал

В центре Улан- Удэ заработал летний читальный зал
Общество,  Фото:управление по информационной политике Улан-Удэ
Он будет открыт до конца лета

Каждый вторник и каждый четверг на площади Советов в столице Бурятии будет работать летний читальный зал «Город читает» от муниципальных библиотек Улан-Удэ. Он будет открыт до 22 августа с 13:00 до 17:00.

Для посетителей организована зона для чтения под открытым небом. Читателям обещают предоставить большой выбор художественной, научно-популярной, детской и другой литературы. Также будут проведены тематические книжные выставки, посвящённые актуальным темам, праздникам и событиям; творческие мастер-классы для детей и взрослых; литературные встречи, дискуссии и обсуждения с поэтами и писателями города и республики; интеллектуальные и настольные игры.

Прийти в читальный зал можно всей семьёй, сообщили в управлении по информационной политике Улан-Удэ.

Возрастное ограничение: 0+.
Улан-Удэ читальный зал библиотека

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