В центре Улан- Удэ заработал летний читальный зал

Общество, Фото: управление по информационной политике Улан-Удэ

Он будет открыт до конца лета



Каждый вторник и каждый четверг на площади Советов в столице Бурятии будет работать летний читальный зал «Город читает» от муниципальных библиотек Улан-Удэ. Он будет открыт до 22 августа с 13:00 до 17:00.



Для посетителей организована зона для чтения под открытым небом. Читателям обещают предоставить большой выбор художественной, научно-популярной, детской и другой литературы. Также будут проведены тематические книжные выставки, посвящённые актуальным темам, праздникам и событиям; творческие мастер-классы для детей и взрослых; литературные встречи, дискуссии и обсуждения с поэтами и писателями города и республики; интеллектуальные и настольные игры.



Прийти в читальный зал можно всей семьёй, сообщили в управлении по информационной политике Улан-Удэ.



Возрастное ограничение: 0+.

