Доклады представят более 130 российских и иностранных исследователей
C 27 по 28 июня в Улан-Удэ на базе Бурятского государственного университета им. Д. Банзарова пройдёт всероссийская научно-практическая конференция с международным участием «Огни магистрали: исторический опыт и стратегии развития регионов Сибири и Дальнего Востока». Она посвящена 50-летию начала строительства Байкало-Амурской железнодорожной магистрали.
Обширная программа конференции предполагает проведение пленарного и 8 секционных заседаний, международного круглого стола «Транспортные коридоры России в Азию: к 75-летию Улан-Баторской железной дороги» и круглого стола «Изучение истории БАМа в урочной и внеурочной деятельности в современной школе». Программа конференции включает 138 докладов российских и иностранных исследователей. В рамках научного мероприятия состоится презентация сборника документов «Слышишь, время гудит – БАМ! История строительства Бурятского участка Байкало-Амурской магистрали в документах Государственного архива Республики Бурятия. К 50-летию БАМа», сборника научных трудов «Огни магистрали: исторический опыт и стратегии развития регионов Сибири и Дальнего Востока» и новой электронной базы данных «БАМ: сквозь пространство и время» – современной платформы для научных исследований и популяризации науки, созданной при поддержке фонда «История Отечества».
- Знаменуя связь поколений, будет организована встреча студенческой молодёжи с Героем Социалистического Труда, почётным транспортным строителем и ветераном Байкало-Амурской магистрали – Вячеславом Ивановичем Аксёновым, который расскажет о трудовом подвиге строителей БАМа. Также в рамках конференции запланированы выставки архивных документов, фотографий, книг и встречи с ветеранами Байкало-Амурской магистрали, - сообщает пресс-служба министерства образования РБ.
Возрастное ограничение: 6+.
В Улан-Удэ проведут конференцию в честь 50-летия БАМа
Общество, Фото:
Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.
Читают сейчас
Традиционное мероприятие проведут в Баргузинском районе
Площадками мероприятия станут два вуза республики
Доклады представят более 130 российских и иностранных исследователей
Горожанам предложат забрать безнадзорных собак
Также республика осталась лидером в Сибири
Светлана Замбалова руководила учреждением с 2018 года
Акцию провели на дорогах города
Обряды проведут с 27 июня по 6 июля
Он будет открыт до конца лета
На ремонт направят более 4 млн рублей
Сегодня в горсовете разрешился один их самых шумных вопросов последних месяцев в Улан-Удэ. Приняты изменения в генплан города, которые предусматривают строительство объекта уголовно-исправительной системы на юго-востоке Улан-Удэ
Победители получат сертификаты на 5 миллионов рублей на улучшение жилищных условий
Турнир состоится в июле в Сербии
Участие принимают более 140 человек из восьми округов
Они проведут совместные исследования в области переработки растительного и животного сырья