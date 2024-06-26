В Улан-Удэ проведут конференцию в честь 50-летия БАМа

Доклады представят более 130 российских и иностранных исследователей



C 27 по 28 июня в Улан-Удэ на базе Бурятского государственного университета им. Д. Банзарова пройдёт всероссийская научно-практическая конференция с международным участием «Огни магистрали: исторический опыт и стратегии развития регионов Сибири и Дальнего Востока». Она посвящена 50-летию начала строительства Байкало-Амурской железнодорожной магистрали.



Обширная программа конференции предполагает проведение пленарного и 8 секционных заседаний, международного круглого стола «Транспортные коридоры России в Азию: к 75-летию Улан-Баторской железной дороги» и круглого стола «Изучение истории БАМа в урочной и внеурочной деятельности в современной школе». Программа конференции включает 138 докладов российских и иностранных исследователей. В рамках научного мероприятия состоится презентация сборника документов «Слышишь, время гудит – БАМ! История строительства Бурятского участка Байкало-Амурской магистрали в документах Государственного архива Республики Бурятия. К 50-летию БАМа», сборника научных трудов «Огни магистрали: исторический опыт и стратегии развития регионов Сибири и Дальнего Востока» и новой электронной базы данных «БАМ: сквозь пространство и время» – современной платформы для научных исследований и популяризации науки, созданной при поддержке фонда «История Отечества».



- Знаменуя связь поколений, будет организована встреча студенческой молодёжи с Героем Социалистического Труда, почётным транспортным строителем и ветераном Байкало-Амурской магистрали – Вячеславом Ивановичем Аксёновым, который расскажет о трудовом подвиге строителей БАМа. Также в рамках конференции запланированы выставки архивных документов, фотографий, книг и встречи с ветеранами Байкало-Амурской магистрали, - сообщает пресс-служба министерства образования РБ.



Возрастное ограничение: 6+.

