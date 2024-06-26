Водителей Улан-Удэ предупредили об опасности алкоголя

Общество, Фото: пресс-служба минздрава РБ

Акцию провели на дорогах города



В минувшее воскресенье, 23 июня, на дорогах столицы Бурятии прошла акция в рамках всероссийского проекта «Автотрезвость». Сотрудники управления ГИБДД совместно со специалистами республиканского наркологического диспансера проводили с водителями профилактическую беседу и опрос, вручали информационные листовки.



Участникам дорожного движения рассказали о статистике ДТП, о влиянии алкоголя на организм, об ответственности за вождение в состоянии опьянения и роли каждого человека в предотвращении ДТП.



- За пять месяцев текущего года на дорогах нашей республики произошло 338 дорожно-транспортных происшествий. Из них в состоянии алкогольного опьянения 59 ДТП, в результате которых 14 человек, к сожалению, погибли, — отметил старший инспектор по пропаганде безопасности дорожного движения управления ГИБДД МВД по РБ Дмитрий Кожухов.



Как сообщили в министерстве здравоохранения РБ, «Автотрезвость» — это всероссийский проект, реализующийся с 2013 года в 16 регионах России с целью предотвращения нетрезвого вождения и снижения травматизма на дорогах. Проект включает в себя учебные занятия в автошколах, в организациях и учреждениях для кандидатов в водители, действующих водителей и «лишенцев». Так, в Бурятии только за прошлый 2023 год более 1800 человек прошли обучение в рамках учебного модуля.



- С помощью проекта «Автотрезвость» мы совместно с УГИБДД Бурятии просвещаем водителей о том, что даже небольшие дозы алкоголя могут привести к плачевным ситуациям. Проводим практический эксперимент в виртуальных очках, которые имитируют состояние опьянения, — рассказала заведующий отделом профилактики республиканского наркологического диспансера Лариса Сансанова.

