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В Бурятии районный прокурор призвал не затягивать с благоустройством парка

В Бурятии районный прокурор призвал не затягивать с благоустройством парка
Общество,  Фото:прокуратура Бурятии
Прокуратура Тункинского района осуществляет надзорное сопровождение за ходом работ

Центральный парк в села Кырен Тункинского района Бурятии планируют благоустроить. Финансирование выделено в рамках национального проекта «Жильё и городская среда». В апреле муниципальное автономное учреждение «Служба жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства» заключило контракт с подрядной организацией. Работы должны быть завершены к 10 октября.

Прокурор Тункинского района Гомбо Цыденов посетил место строительства и оценил ход выполнения договорных обязательств. В осмотре также участвовали руководители администрации и строительной компании.

- Прокурор объявил предостережение о недопустимости нарушений закона руководителю муниципального заказчика и предупредил о необходимости усиления контроля за проведением работ. Также он потребовал от подрядной организации качественно выполнить все задачи и завершить строительство в срок, - сообщает пресс-служба прокуратуры Бурятии.

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