26 июня

25 июня

Популярное

Дополнительная группировка лесного спецназа Бурятии отправилась в Якутию

Дополнительная группировка лесного спецназа Бурятии отправилась в Якутию
Общество,  Фото:Забайкальская база авиационной охраны лесов
О помощи попросил глава Якутии

Дополнительная группировка специалистов Забайкальской базы авиационной охраны лесов из Бурятии отправилась в Якутию для помощи в тушении лесных пожаров.


В командировку отправились 30 опытных специалистов из Усть-Баргузинского, Бичурского, Сосново-Озёрского и Улан-Удэнского авиаотделений. За их плечами не один потушенный крупный лесной пожар, в том числе и в соседних регионах, сообщили в пресс-службе Забайкальской базы авиационной охраны лесов.

- Поступил запрос от главы Якутии на увеличение группировки в рамках межрегионального маневрирования. 50 наших сотрудников парашютно-десантной пожарной службы работают в Республике Саха с начала июня, они были перенаправлены туда из Забайкальского края. Сейчас они работают на двух крупных возгораниях в Олёкминском районе, - отметил руководитель Забайкальской базы авиационной охраны лесов Григорий Сердюков.



В Якутии сложная лесопожарная обстановка. Из-за высокой грозовой активности ежедневно возникают новые труднодоступные лесные пожары. Бороться с огнём специалистам приходится вручную, также прокладывая минерализованные полосы и применяя встречный отжиг.

По данным ФБУ «Авиалесоохрана» на 25 июня, в Якутии за прошедшие сутки проводились работы по тушению 119 лесных пожаров на площади более 305 тысяч га. Ещё 56 пожаров на площади более 239 тысяч га находятся под постоянным наблюдением лесопожарных формирований и контролируются космическим мониторингом. На всей территории региона введён режим чрезвычайной ситуации.

Тем временем на страже лесов Бурятии остаются ещё более 100 сотрудников Авиалесоохраны Бурятии.

лесные пожары

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

В Бурятии районный прокурор призвал не затягивать с благоустройством парка
В Бурятии районный прокурор призвал не затягивать с благоустройством парка
Общество, 26.06.2024
Прокуратура Тункинского района осуществляет надзорное сопровождение за ходом работ
В Бурятии опять ударились в панику из-за медведя
В Бурятии опять ударились в панику из-за медведя
Общество, 26.06.2024
Он наследил возле реки, где купаются дети
В Улан-Удэ осуждённые будут изготавливать резиновую плитку
В Улан-Удэ осуждённые будут изготавливать резиновую плитку
Общество, 26.06.2024
В исправительном учреждении уже установили необходимое оборудование 
На севере Забайкалья отметят эвенкийский Новый год
На севере Забайкалья отметят эвенкийский Новый год
Общество, 26.06.2024
Участники посоревнуются в прыжках через нарты и станцуют хороводом «Одёра»
В Бурятии возможна гроза
В Бурятии возможна гроза
Общество, 26.06.2024
Максимальная температура воздуха составит +29 градусов 
В Улан-Удэ разыграют кубок по шашкам
В Улан-Удэ разыграют кубок по шашкам
Общество, 25.06.2024
Турнир проведут в двух дисциплинах
Из-за вальса выпускников в Чите перегородят дороги
Из-за вальса выпускников в Чите перегородят дороги
Общество, 25.06.2024
В столице Забайкалья для ребят и их родителей проведут праздник
На юге Байкала пройдут учения по ликвидации схода селевого потока
На юге Байкала пройдут учения по ликвидации схода селевого потока
Общество, 25.06.2024
Они состоятся на территории Слюдянского района
В Улан-Удэ выявят знатоков бурят-монгольской письменности
В Улан-Удэ выявят знатоков бурят-монгольской письменности
Общество, 25.06.2024
В межрегиональном конкурсе примут участие представители трёх регионов
В Бурятии история с туалетом Шрёдингера становится всё запутаннее
В Бурятии история с туалетом Шрёдингера становится всё запутаннее
Общество, 25.06.2024
Чиновники уверяют, что не сумевший попасть в сортир посетитель перепутал двери
На Левобережье Улан-Удэ достраивают централизованное водоснабжение
На Левобережье Улан-Удэ достраивают централизованное водоснабжение
Общество, 25.06.2024
Длина проложенных сетей составляет около 19 км
В селе Иркутской области открылся родовой дом-музей
В селе Иркутской области открылся родовой дом-музей
Общество, 25.06.2024
Экспозиция отражает жизнь нескольких поколений прибайкальской семьи
В Бурятии состоится спартакиада пожилых и инвалидов
В Бурятии состоится спартакиада пожилых и инвалидов
Общество, 25.06.2024
Участниками соревнований станут проживающие в домах-интернатах

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^