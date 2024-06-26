Дополнительная группировка лесного спецназа Бурятии отправилась в Якутию













Дополнительная группировка специалистов Забайкальской базы авиационной охраны лесов из Бурятии отправилась в Якутию для помощи в тушении лесных пожаров.В командировку отправились 30 опытных специалистов из Усть-Баргузинского, Бичурского, Сосново-Озёрского и Улан-Удэнского авиаотделений. За их плечами не один потушенный крупный лесной пожар, в том числе и в соседних регионах, сообщили в пресс-службе Забайкальской базы авиационной охраны лесов.- Поступил запрос от главы Якутии на увеличение группировки в рамках межрегионального маневрирования. 50 наших сотрудников парашютно-десантной пожарной службы работают в Республике Саха с начала июня, они были перенаправлены туда из Забайкальского края. Сейчас они работают на двух крупных возгораниях в Олёкминском районе, - отметил руководитель Забайкальской базы авиационной охраны лесов Григорий Сердюков.В Якутии сложная лесопожарная обстановка. Из-за высокой грозовой активности ежедневно возникают новые труднодоступные лесные пожары. Бороться с огнём специалистам приходится вручную, также прокладывая минерализованные полосы и применяя встречный отжиг.По данным ФБУ «Авиалесоохрана» на 25 июня, в Якутии за прошедшие сутки проводились работы по тушению 119 лесных пожаров на площади более 305 тысяч га. Ещё 56 пожаров на площади более 239 тысяч га находятся под постоянным наблюдением лесопожарных формирований и контролируются космическим мониторингом. На всей территории региона введён режим чрезвычайной ситуации.Тем временем на страже лесов Бурятии остаются ещё более 100 сотрудников Авиалесоохраны Бурятии.