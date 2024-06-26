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В Улан-Удэ осуждённые будут изготавливать резиновую плитку

В Улан-Удэ осуждённые будут изготавливать резиновую плитку
Общество,  Фото:УФСИН по РБ
В исправительном учреждении уже установили необходимое оборудование

В улан-удэнской исправительной колонии №8 состоялась рабочая встреча руководства исправительного учреждения и республиканского мусороперерабатывающего завода во главе с генеральным директором Максимом Базаровым.

- На встрече стороны обсудили вопрос об увеличении производственных мощностей за счёт поставки нового оборудования, что повлечёт за собой увеличение рабочих мест и соответственно увеличение количества осуждённых, привлечённых к работе, - сообщили в пресс-службе УФСИН по Бурятии.

С предприятием заключили договор на предоставление рабочей силы, также на территории исправительного учреждения размещено оборудование завода по переработке автомобильных шин и производству из них резиновой плитки.
УФСИН производство благоустройство

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