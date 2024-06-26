В Бурятии опять ударились в панику из-за медведя









На днях в Муйском районе тоже объявился бурый хищник. Местные жители увидели его примерно в 11-12 километрах от посёлка Таксимо. В группе «Муя-инфо.24/7» рассказали, что хозяин тайги ходил возле железнодорожной станции Лодья. А в посёлке Холодная в Северо-Байкальском районе его собрат подобрался к ФАП.

Жители Еравнинского района Бурятии забили тревогу из-за медведя, который бродил недавно в местности у реки Тулдунка. Его следы заметили со стороны села Тулдун. Теперь сельчане переживают за безопасность своих детей.- Они купаются в речке и озере Большое Еравное, – рассказали люди в группе «Еравна-инфо.24/7» и попросили провести проверку. – В последнее время в разных местах наблюдается выход медведей к населённым пунктам.Сообщение о косолапом уже передали в единую дежурно-диспетчерскую службу. Глава сельского поселения «Тулдунское» Солбон Шоноев пообещал организовать оперативную группу для выезда на место.