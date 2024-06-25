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В Бурятии история с туалетом Шрёдингера становится всё запутаннее

В Бурятии история с туалетом Шрёдингера становится всё запутаннее
Общество,  Фото:BLOG_KYAKHTA
Чиновники уверяют, что не сумевший попасть в сортир посетитель перепутал двери

Недавно кяхтинцы опять пожаловались на скандально известный туалет в микрорайоне Слобода. В telegram-канале «Blog Kyakhta» обратили внимание, что он снова не функционирует. Один из местных жителей подёргал дверь, но клозет оказался закрыт. А снаружи даже не было никакого графика.

- Помнится, администрация города уверяла всех, что туалет будет работать стабильно, но годы идут и ничего не меняется, – отмечает «Blog Kyakhta». – На границе стоят длинные очереди. Дальнобойщикам и туристам некуда сходить. Для чего тогда эта будка за 3 миллиона 600 тысяч рублей тут стоит?

Ситуацию сегодня разъяснили в местной администрации. Судя по ответу властей, в этой самой «будке» есть ещё и мини-хостел на два места. Ответ чиновников опубликовали в группе «Кяхта-инфо.24/7».
 
Местным напомнили, что модульный сортир установили в районе МАПП «Кяхта» в 2022 году, чтобы создать условия «для пребывания туристов и экскурсантов в исторической части города». Тогда же по итогам электронного аукциона определили арендатора. Им стала местный индивидуальный предприниматель.

В ноябре и декабре 2023-го в туалете сделали перепланировку и дооснащение «для расширения перечня предоставляемых услуг и повышения рентабельности». Судя по всему, тогда в здании и появился некий хостел. Сейчас всё работает в штатном режиме, уверяют власти. Клозет функционирует каждый день с 10:00 до 17:00 с перерывом на обед на час (с 13:00 до 14:00), а хостел – круглосуточно.
 
Более того, в администрации сообщили: в тот день, когда попасть в отхожее место посетителю не удалось, оно было открыто. А мужчина просто, мол, дёргал не ту дверь.

- Дежурный был на месте – со стороны входа в модульный туалет. Он расположен с другой, противоположной стороны от двери, которую снимали. Эта дверь – вход в хостел, – пишет «Кяхта-инфо.24/7».
 
Сотрудник заметил человека, который обходил клозет. По словам дежурного, он не держал в руках телефон, съёмку не осуществлял и внутрь не заходил.

- На двери хостела была информация о графике работы туалета, дополнительных услугах и о том, что вход в него расположен с противоположной стороны. Объявление сорвали примерно в то же время, когда вокруг туалета ходил вышеуказанный мужчина, – говорят чиновники.

Представитель арендатора сообщил, что 24 июня на объекте установлены камеры видеонаблюдения и заказали специальную табличку с информацией о режиме работы объекта.

- Если дежурному потребуется отойти, будет дополнительно размещена информация, на какое время и по какой причине туалет закрыт, и контактный номер телефона, – добавили в мэрии.

Кстати, люди всем этим комментариям не верят. Как отмечает «Blog Kyakhta», на видео показан один-единственный вход и он закрыт, а никакого другого там нет. «О каком хостеле речь идёт? Что вы там несёте?», – возмутились в telegram-канале. Так что история с сортиром становится всё запутаннее. 

Посетители и ранее то и дело натыкались на запертую уборную. Любопытно, что весной 2023-го она как по волшебству гостеприимно распахнула свои двери после визита сотрудника районной администрации. Тогда нашлось и объяснение «простою» – «закончилась вода». Её пообещали привезти и повесить график работы прямо у входа – «чтобы люди знали».

Видео с комментариями властей изрядно повеселило пользователей соцсетей. Многие раскритиковали его, назвав излишне постановочным, а сам туалет – туалетом Шрёдингера, который работает только когда приезжают чиновники.  
 

туалет жалобы Кяхта

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