В Бурятии история с туалетом Шрёдингера становится всё запутаннее



Недавно кяхтинцы опять Недавно кяхтинцы опять пожаловались на скандально известный туалет в микрорайоне Слобода. В telegram-канале «Blog Kyakhta» обратили внимание, что он снова не функционирует. Один из местных жителей подёргал дверь, но клозет оказался закрыт. А снаружи даже не было никакого графика.



- Помнится, администрация города уверяла всех, что туалет будет работать стабильно, но годы идут и ничего не меняется, – отмечает «Blog Kyakhta». – На границе стоят длинные очереди. Дальнобойщикам и туристам некуда сходить. Для чего тогда эта будка за 3 миллиона 600 тысяч рублей тут стоит?



Ситуацию сегодня разъяснили в местной администрации. Судя по ответу властей, в этой самой «будке» есть ещё и мини-хостел на два места. Ответ чиновников опубликовали в группе «Кяхта-инфо.24/7».



Местным напомнили, что модульный сортир установили в районе МАПП «Кяхта» в 2022 году, чтобы создать условия «для пребывания туристов и экскурсантов в исторической части города». Тогда же по итогам электронного аукциона определили арендатора. Им стала местный индивидуальный предприниматель.



В ноябре и декабре 2023-го в туалете сделали перепланировку и дооснащение «для расширения перечня предоставляемых услуг и повышения рентабельности». Судя по всему, тогда в здании и появился некий хостел. Сейчас всё работает в штатном режиме, уверяют власти. Клозет функционирует каждый день с 10:00 до 17:00 с перерывом на обед на час (с 13:00 до 14:00), а хостел – круглосуточно.



Более того, в администрации сообщили: в тот день, когда попасть в отхожее место посетителю не удалось, оно было открыто. А мужчина просто, мол, дёргал не ту дверь.





- Дежурный был на месте – со стороны входа в модульный туалет. Он расположен с другой, противоположной стороны от двери, которую снимали. Эта дверь – вход в хостел, – пишет «Кяхта-инфо.24/7».



Сотрудник заметил человека, который обходил клозет. По словам дежурного, он не держал в руках телефон, съёмку не осуществлял и внутрь не заходил.



- На двери хостела была информация о графике работы туалета, дополнительных услугах и о том, что вход в него расположен с противоположной стороны. Объявление сорвали примерно в то же время, когда вокруг туалета ходил вышеуказанный мужчина, – говорят чиновники.



Представитель арендатора сообщил, что 24 июня на объекте установлены камеры видеонаблюдения и заказали специальную табличку с информацией о режиме работы объекта.



- Если дежурному потребуется отойти, будет дополнительно размещена информация, на какое время и по какой причине туалет закрыт, и контактный номер телефона, – добавили в мэрии.





Кстати, люди всем этим комментариям не верят. Как отмечает «Blog Kyakhta», на видео показан один-единственный вход и он закрыт, а никакого другого там нет. «О каком хостеле речь идёт? Что вы там несёте?», – возмутились в telegram-канале. Так что история с сортиром становится всё запутаннее.













Посетители и ранее то и дело натыкались на запертую уборную. Любопытно, что весной 2023-го она как по волшебству гостеприимно распахнула свои двери после визита сотрудника районной администрации. Тогда нашлось и объяснение «простою» – «закончилась вода». Её пообещали привезти и повесить график работы прямо у входа – «чтобы люди знали».