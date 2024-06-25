На Байкале в Бурятии сняли на видео купающегося медведя







В «Заповедном Подлеморье» напомнили, что медведи – опасные хищники, и в этом году довольно часто попадают в объективы на территории Забайкальского национального парка. «Будьте осторожны во время путешествий по дикой природе!», - предостерегли туристов.



Медведь искупался на Байкале, в Баргузинском заливе. Видео, которое прислал руководитель оперативной группы «Сарма» Александр Подкорытов, опубликовало ФГБУ «Заповедное Подлеморье».- Шум воды, плеск высоких волн и мягкий песочек: такое и медведю приятно! Косолапый плывун был замечен в ходе патрулирования в местности Лопатки был. В погоне за чайкой он рассекал волны Баргузинского залива, медитативно зависал на месте и, кажется, получал удовольствие от своих водных процедур, - рассказали здесь.