В улан-удэнской колонии 20 осуждённых получили школьные аттестаты

Общество, Фото: УФСИН по Бурятии

Им пожелали задуматься о высшем образовании



В исправительной колонии строгого режима №8 в Улан-Удэ состоялась торжественная церемония вручения аттестатов о среднем общем образовании выпускникам вечерней школы. Всего документ об образовании получили 20 осуждённых.



- Сотрудники воспитательного отдела учреждения и учителя школы поздравили осуждённых, пожелали не останавливаться на достигнутом, напомнив им о возможности получения высшего образования в период отбывания наказания, - рассказали в пресс-службе УФСИН России по Бурятии.



В вечерней школе осуждённых обучают по основным образовательным программам.

