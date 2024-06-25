Им пожелали задуматься о высшем образовании
В исправительной колонии строгого режима №8 в Улан-Удэ состоялась торжественная церемония вручения аттестатов о среднем общем образовании выпускникам вечерней школы. Всего документ об образовании получили 20 осуждённых.
- Сотрудники воспитательного отдела учреждения и учителя школы поздравили осуждённых, пожелали не останавливаться на достигнутом, напомнив им о возможности получения высшего образования в период отбывания наказания, - рассказали в пресс-службе УФСИН России по Бурятии.
В вечерней школе осуждённых обучают по основным образовательным программам.
В улан-удэнской колонии 20 осуждённых получили школьные аттестаты
Общество, Фото:
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