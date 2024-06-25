В Улан-Удэ готовят к открытию единственный городской пляж















Городской пляж Улан-Удэ готовится к открытию. Он находится на острове Комсомольский.- Водолазы поисково-спасательной службы города обследовали и очистили от мусора дно протоки Степная в районе острова Комсомольский, где находится один официально разрешённый пляж. Сотрудники комбината по благоустройству убрали береговую линию, установили кабинки для переодевания, подсыпали пути подъезда. Здесь установлена вышка спасателей, которые будут дежурить там каждый день, - сообщили в администрации города.Также взяли пробы воды и почвы на соответствие санитарным нормам для мест отдыха на воде. После получения положительных результатов пляж откроют для посетителей.- Открыть новые места невозможно, так как на реках Улан-Удэ на большей части акватории скорость течения превышает более чем в два раза допустимые нормы для открытия пляжа. Соответственно, стихийных мест очень много, - пояснили в МКУ «Безопасный город».С начала купального сезона на акваториях Улан-Удэ проводятся ежедневные рейды. Основное внимание уделяется детям, которые находятся без присмотра взрослых на берегу.Уже этим летом городские спасатели помогли более чем 30 детям, которые могли утонуть.