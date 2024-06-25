25 июня

24 июня

Популярное

В Улан-Удэ готовят к открытию единственный городской пляж

В Улан-Удэ готовят к открытию единственный городской пляж
Общество,  Фото:Администрация Советского района
Открыть пляжи в других местах невозможно

Городской пляж Улан-Удэ готовится к открытию. Он находится на острове Комсомольский.

- Водолазы поисково-спасательной службы города обследовали и очистили от мусора дно протоки Степная в районе острова Комсомольский, где находится один официально разрешённый пляж. Сотрудники комбината по благоустройству убрали береговую линию, установили кабинки для переодевания, подсыпали пути подъезда. Здесь установлена вышка спасателей, которые будут дежурить там каждый день, - сообщили в администрации города.



Также взяли пробы воды и почвы на соответствие санитарным нормам для мест отдыха на воде. После получения положительных результатов пляж откроют для посетителей.

- Открыть новые места невозможно, так как на реках Улан-Удэ на большей части акватории скорость течения превышает более чем в два раза допустимые нормы для открытия пляжа. Соответственно, стихийных мест очень много, - пояснили в МКУ «Безопасный город».

С начала купального сезона на акваториях Улан-Удэ проводятся ежедневные рейды. Основное внимание уделяется детям, которые находятся без присмотра взрослых на берегу.

Уже этим летом городские спасатели помогли более чем 30 детям, которые могли утонуть.
 

пляж летний отдых

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

В Улан-Удэ готовят к открытию единственный городской пляж
В Улан-Удэ готовят к открытию единственный городской пляж
Общество, 25.06.2024
Открыть пляжи в других местах невозможно 
Большинство улан-удэнцев считают ипотеку выгоднее съёмных квартир
Большинство улан-удэнцев считают ипотеку выгоднее съёмных квартир
Общество, 25.06.2024
Арендовать жильё предпочитает молодёжь и люди с высокой зарплатой
В улан-удэнской колонии 20 осуждённых получили школьные аттестаты
В улан-удэнской колонии 20 осуждённых получили школьные аттестаты
Общество, 25.06.2024
Им пожелали задуматься о высшем образовании
В Улан-Удэ заделывают ямы и выбоины
Общество, 25.06.2024
В городе вовсю выравнивают дороги
В Бурятии отметят столетие праздника «Наадан-Сурхарбаан»
В Бурятии отметят столетие праздника «Наадан-Сурхарбаан»
Общество, 25.06.2024
Мероприятия проведут уже на этой неделе в Улан-Удэ
На восстановление сбитых световых шаров в Улан-Удэ уйдёт время
На восстановление сбитых световых шаров в Улан-Удэ уйдёт время
Общество, 25.06.2024
Конструкция серьёзно пострадала в результате ДТП
Улан-удэнку оштрафовали за отсутствие плашки иноагента
Улан-удэнку оштрафовали за отсутствие плашки иноагента
Общество, 25.06.2024
Ей придётся выложить 10 тысяч рублей
Якутия поделилась опытом антиалкогольной политики с Бурятией
Якутия поделилась опытом антиалкогольной политики с Бурятией
Общество, 25.06.2024
В республике насчитывается более 200 «трезвых сёл»
По столице Бурятии разбегались крысы
По столице Бурятии разбегались крысы
Общество, 25.06.2024
Грызунов на улицах точно кошек гладят дети
Житель Бурятии лишился свободы из-за пьяной езды
Житель Бурятии лишился свободы из-за пьяной езды
Общество, 25.06.2024
Мужчина осуждён к лишению свободы на срок 6 месяцев
В райцентре в Бурятии жалуются на заросшие улицы
В райцентре в Бурятии жалуются на заросшие улицы
Общество, 25.06.2024
Кустарники в Заиграево мешают автомобилистам
В Бурятии обещали решить вопрос с проблемной школой
В Бурятии обещали решить вопрос с проблемной школой
Общество, 25.06.2024
На место выезжала заместитель прокурора республики
«Позорище»: В Бурятии северяне устыдились отсутствия туалета
«Позорище»: В Бурятии северяне устыдились отсутствия туалета
Общество, 25.06.2024
Во всём Северобайкальске не нашлось ни одного общественного сортира

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^