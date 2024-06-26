В райцентре в Бурятии опять не работает дорогущий фонтан



Жители Кяхты жалуются на неработающий фонтан с композицией в виде влюблённой пары. Он появился в райцентре несколько лет назад. Сооружение не работает и почему – неизвестно.



На днях в telegram-канале «Blog Kyakhta» рассказали, что его состояние удручает. Там напомнили, что он в своё время вместе с благоустройством прилегающей территории обошёлся казне в 1 миллион 700 тысяч рублей.



Пару лет назад, в июне 2022-го, фонтан тоже простаивал без воды – у него раскололась чаша. Власти тогда заявили, что разбираться с конструкцией будет подрядная организация, у которой на тот момент были гарантийные обязательства. Компании направили требование об устранении недостатков. В противном случае дело может дойти до суда, предупредили в группе «Кяхта-инфо.24/7».



До этого в Кяхте побывал сопредседатель регионального штаба Народного фронта Максим Киреенко. Известный общественник рассказал, что проверять состояние местного фонтана для него – уже своего рода традиция.



- С 2018 года я видел его рабочим только один раз, – писал Киреенко в соцсетях. – Процесс запуска выглядел нелепо – приехала водокачка, которая слила воду непосредственно в чашу. Потом её тоже откачали машиной. Чаша раскололась и отошла от основания и наполнять её нельзя. Место актуальное и при правильном подходе было бы востребованным. Но из-за отвратительного качества строительства и плохого содержания по моей шкале оценок объект получает 2 балла из 10.



Гарантийный срок на фонтан истекал в декабре 2022-го, а на скульптуру он закончился ещё в июле 2021-го.



Кстати, композицию, которую заказали местные чиновники, привезли в райцентр только после вмешательства прокуратуры. Власти заключили муниципальный контракт на поставку изваяния на 800 тысяч рублей и оплатили всю сумму заранее, хотя по законодательству деньги исполнитель может получить только потом. В итоге произведение искусства до Кяхты так и не доехало.



Районный прокурор вынес постановление о возбуждении административного дела, и только тогда дело тронулось с места. Благодаря надзорному ведомству скульптура всё-таки «добралась» до города, а чиновникам назначили штраф.



