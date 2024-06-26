26 июня

25 июня

Популярное

В райцентре в Бурятии опять не работает дорогущий фонтан

В райцентре в Бурятии опять не работает дорогущий фонтан
Общество,  Фото:BLOG_KYAKHTA
Он «заглох» по неизвестным причинам

Жители Кяхты жалуются на неработающий фонтан с композицией в виде влюблённой пары. Он появился в райцентре несколько лет назад. Сооружение не работает и почему – неизвестно.

На днях в telegram-канале «Blog Kyakhta» рассказали, что его состояние удручает. Там напомнили, что он в своё время вместе с благоустройством прилегающей территории обошёлся казне в 1 миллион 700 тысяч рублей.

Пару лет назад, в июне 2022-го, фонтан тоже простаивал без воды – у него раскололась чаша. Власти тогда заявили, что разбираться с конструкцией будет подрядная организация, у которой на тот момент были гарантийные обязательства. Компании направили требование об устранении недостатков. В противном случае дело может дойти до суда, предупредили в группе «Кяхта-инфо.24/7».

До этого в Кяхте побывал сопредседатель регионального штаба Народного фронта Максим Киреенко. Известный общественник рассказал, что проверять состояние местного фонтана для него – уже своего рода традиция. 

- С 2018 года я видел его рабочим только один раз, – писал Киреенко в соцсетях. – Процесс запуска выглядел нелепо – приехала водокачка, которая слила воду непосредственно в чашу. Потом её тоже откачали машиной. Чаша раскололась и отошла от основания и наполнять её нельзя. Место актуальное и при правильном подходе было бы востребованным. Но из-за отвратительного качества строительства и плохого содержания по моей шкале оценок объект получает 2 балла из 10.

Гарантийный срок на фонтан истекал в декабре 2022-го, а на скульптуру он закончился ещё в июле 2021-го.

Кстати, композицию, которую заказали местные чиновники, привезли в райцентр только после вмешательства прокуратуры. Власти заключили муниципальный контракт на поставку изваяния на 800 тысяч рублей и оплатили всю сумму заранее, хотя по законодательству деньги исполнитель может получить только потом. В итоге произведение искусства до Кяхты так и не доехало.

Районный прокурор вынес постановление о возбуждении административного дела, и только тогда дело тронулось с места. Благодаря надзорному ведомству скульптура всё-таки «добралась» до города, а чиновникам назначили штраф.

фонтан жалобы Кяхта

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

В Бурятии районный прокурор призвал не затягивать с благоустройством парка
В Бурятии районный прокурор призвал не затягивать с благоустройством парка
Общество, 26.06.2024
Прокуратура Тункинского района осуществляет надзорное сопровождение за ходом работ
В Бурятии опять ударились в панику из-за медведя
В Бурятии опять ударились в панику из-за медведя
Общество, 26.06.2024
Он наследил возле реки, где купаются дети
В Улан-Удэ осуждённые будут изготавливать резиновую плитку
В Улан-Удэ осуждённые будут изготавливать резиновую плитку
Общество, 26.06.2024
В исправительном учреждении уже установили необходимое оборудование 
На севере Забайкалья отметят эвенкийский Новый год
На севере Забайкалья отметят эвенкийский Новый год
Общество, 26.06.2024
Участники посоревнуются в прыжках через нарты и станцуют хороводом «Одёра»
В Бурятии возможна гроза
В Бурятии возможна гроза
Общество, 26.06.2024
Максимальная температура воздуха составит +29 градусов 
В Улан-Удэ разыграют кубок по шашкам
В Улан-Удэ разыграют кубок по шашкам
Общество, 25.06.2024
Турнир проведут в двух дисциплинах
Из-за вальса выпускников в Чите перегородят дороги
Из-за вальса выпускников в Чите перегородят дороги
Общество, 25.06.2024
В столице Забайкалья для ребят и их родителей проведут праздник
На юге Байкала пройдут учения по ликвидации схода селевого потока
На юге Байкала пройдут учения по ликвидации схода селевого потока
Общество, 25.06.2024
Они состоятся на территории Слюдянского района
В Улан-Удэ выявят знатоков бурят-монгольской письменности
В Улан-Удэ выявят знатоков бурят-монгольской письменности
Общество, 25.06.2024
В межрегиональном конкурсе примут участие представители трёх регионов
В Бурятии история с туалетом Шрёдингера становится всё запутаннее
В Бурятии история с туалетом Шрёдингера становится всё запутаннее
Общество, 25.06.2024
Чиновники уверяют, что не сумевший попасть в сортир посетитель перепутал двери
На Левобережье Улан-Удэ достраивают централизованное водоснабжение
На Левобережье Улан-Удэ достраивают централизованное водоснабжение
Общество, 25.06.2024
Длина проложенных сетей составляет около 19 км
В селе Иркутской области открылся родовой дом-музей
В селе Иркутской области открылся родовой дом-музей
Общество, 25.06.2024
Экспозиция отражает жизнь нескольких поколений прибайкальской семьи
В Бурятии состоится спартакиада пожилых и инвалидов
В Бурятии состоится спартакиада пожилых и инвалидов
Общество, 25.06.2024
Участниками соревнований станут проживающие в домах-интернатах

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^