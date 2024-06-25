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В Иволгинском дацане рассказали, когда вода станет вредоносной

В Иволгинском дацане рассказали, когда вода станет вредоносной
Общество,  Фото:Сергей Тарасенко
Пагшаг длится в течение семи дней

С 9 по 15 июля 2024 года будут дни Пагшаг (бур. Гахайн хоног, Дни свиньи). Пагшаг длится в течение семи дней. Буддисты верят, что в эти дни вода становится вредоносной. Поэтому желательно воздержаться от водолечения, вхождения в воду и избегать всех действий, связанных с водой, рассказали в пресс-службе Иволгинского дацана.

Как объяснил проректор Буддийского университета Жаргал багша Дугданов, существуют две интерпретации Пагшаг: народная легенда и астрологическое объяснение.

Согласно легенде, кладбищенские свиньи обитают у дерева Джамбубрикша в великом океане на южной стороне Джамбудвипы. Один раз в год эти свиньи начинают спариваться, происходит это в течение семи дней. Первые три дня они забираются на дерево Джамбубрикша, один день находятся на вершине дерева и три дня спускаются. В этот период от свиней исходит ядовитое испарение, которое отравляет плоды дерева Джамбубрикши, и эти плоды падают в океан. Что, в свою очередь, отравляет воду. Через океан отравления попадают в подземные воды, также через испарение отравленной океанской водой превращаются в дождь. И через этот дождь ядовитыми осадками отравляют травы и воды.

В астрологии говорится, что существуют различные внешние изменения, основанные на движении звёзд, планет, на упадке и развитии стихий. Также это связано с семью днями Пагшаг. В этот летний период, когда солнце движется на север, лучи солнца становятся очень жгучими, режущими, грубыми, что вредит растительности. Эти лучи растапливают осевшие загрязнённые осадки, накопленные в период зимы, весны и осени на горах, и они стекают в реки и озёра, а испарившиеся частицы собираются в виде туч, которые выпадают дождём. В это время вся вода и растительность считаются отравленными и могут навредить организму.

- По данной причине в данное время нежелательно заниматься водолечением, купаться, входить в воду, собирать травы и т.д. Семь дней Пагшаг ещё называют Дугпаг (бур. Хоротай гахайн хоног, Дни Ядовитой Свиньи) или Дурпаг (бур. Хээрын гахай хоног, Дни кладбищенских свиней), - отметили в Иволгинском дацане.

Существует несколько видов вычисления Пагшаг. Тибетский и монгольский календари отличаются.
буддизм

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