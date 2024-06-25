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Депутаты Улан-Удэнского горсовета победили в викторине «Многоликая Бурятия»

Депутаты Улан-Удэнского горсовета победили в викторине «Многоликая Бурятия»
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
Участвовали четыре команды

Сегодня в штабе общественной поддержки РБ прошла игра-викторина «Многоликая Бурятия». Участие принимали четыре команды: депутатов Улан-Удэнского городского совета, Народного Хурала, министерства образования и науки республики, телеканала «Буряад ТВ».

Настольная игра «Многоликая Бурятия» рассказывает о родном крае. Она состоит из 50 карточек, 146 вопросов с подсказками, карты республики и четырёх фишек. Отвечая правильно на вопросы, игроки перемещаются по игровому полю из одного района в другой. Победителем становится тот, кто первым «добирается» до Улан-Удэ.

Во время игры участники вытягивали карточки с разными вопросами. Они были из области географии, литературы, культуры, истории Бурятии и др.

Первое место в интеллектуальном баттле заняла команда Улан-Удэнского городского совета депутатов. Они быстрее остальных «прибыли» в столицу Бурятии.


 


Депутат Василий Цыремпилов признался, что соперники попались сильные, а его команда одержала победу с небольшим отрывом.

- Сегодня состоялась игра между четырьмя командами. Было очень познавательно и интересно. Я даже выступил с инициативой разработать программу, чтобы такая игра была в каждом доме и в каждом учреждении. Потому что бывает стыдно, когда ты не знаешь многих вещей про свою родную республику, - прокомментировал Василий Цыремпилов.

Его коллега Виктор Ефремов обрадовался победе и признался, что для него она была ожидаемой: «Впечатления хорошие. У нас командная игра, мы друг друга чувствовали на расстоянии, всё прошло в одном тоне. Естественно, победа была за нами». Он предложил разработать другие варианты игры.

- Я считаю, что необходимо её в школах тоже вводить. Более того, по местам нашей республики, по местам нашего города необходимо такую же игру разрабатывать. Я считаю, что нужно плотнее изучать и религию, и традиции Бурятии. Мы на этой земле живём и изучать её необходимо, - поделился впечатлениями Виктор Ефремов.



Настольную иллюстрированную игру-викторину о родном крае «Многоликая Бурятия» создали в 2016 году. Авторами познавательной бродилки стал Байкальский фонд поддержки детского развития. Создатели игры собрали множество исторических и культурных фактов о республике, обычаях и традициях народов, проживающих в Бурятии. Вся информация тщательно обрабатывалась. «Многоликая Бурятия» выпускается на русском и английском языках, в будущем игру планируют перевести на бурятский язык.

ГорсоветУУ история игра викторина

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