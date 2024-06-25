Депутаты Улан-Удэнского горсовета победили в викторине «Многоликая Бурятия»





Депутат Василий Цыремпилов признался, что соперники попались сильные, а его команда одержала победу с небольшим отрывом.- Сегодня состоялась игра между четырьмя командами. Было очень познавательно и интересно. Я даже выступил с инициативой разработать программу, чтобы такая игра была в каждом доме и в каждом учреждении. Потому что бывает стыдно, когда ты не знаешь многих вещей про свою родную республику, - прокомментировал Василий Цыремпилов.Его коллега Виктор Ефремов обрадовался победе и признался, что для него она была ожидаемой: «Впечатления хорошие. У нас командная игра, мы друг друга чувствовали на расстоянии, всё прошло в одном тоне. Естественно, победа была за нами». Он предложил разработать другие варианты игры.- Я считаю, что необходимо её в школах тоже вводить. Более того, по местам нашей республики, по местам нашего города необходимо такую же игру разрабатывать. Я считаю, что нужно плотнее изучать и религию, и традиции Бурятии. Мы на этой земле живём и изучать её необходимо, - поделился впечатлениями Виктор Ефремов.Настольную иллюстрированную игру-викторину о родном крае «Многоликая Бурятия» создали в 2016 году. Авторами познавательной бродилки стал Байкальский фонд поддержки детского развития. Создатели игры собрали множество исторических и культурных фактов о республике, обычаях и традициях народов, проживающих в Бурятии. Вся информация тщательно обрабатывалась. «Многоликая Бурятия» выпускается на русском и английском языках, в будущем игру планируют перевести на бурятский язык.