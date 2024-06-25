В Улан-Удэ заделывают ямы и выбоины



В столице Бурятии продолжается ямочный ремонт. Накануне сотрудники комбината по благоустройству разобрались с выбоинами в центре города – у домов № 46 и 56к1 на улице Ленина и № 63 на Смолина.



Дороги приводят в порядок по технологии «горячий асфальт». Сначала специалисты фрезеруют старое полотно, а затем большими пластами укладывают сверху горячий асфальт.



На пересечении улиц Ключевская и Сахьяновой, Медицинская и Больничная и ещё на восьми – Ботаническая, Бабушкина, Хахалова, Тулаева, Жердева, Шумяцкого, Тобольская и Боевая – использовали струйно-инъекционный метод. Это заделка средних ям при помощи современной машины «Бецема», которая выдувает из провала на дороге мусор и под давлением заполняет её смесью из битумной эмульсии и крошки. В общей сложности накануне в Улан-Удэ ликвидировали ямы на общей площади в 320 с лишним квадратных метров.