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В Бурятии отметят столетие праздника «Наадан-Сурхарбаан»

В Бурятии отметят столетие праздника «Наадан-Сурхарбаан»
Общество,  Фото:Сергей Тарасенко, из архива
Мероприятия проведут уже на этой неделе в Улан-Удэ

Ежегодный республиканский спортивно-культурный праздник «Наадан-Сурхарбаан» пройдёт в этом году в Бурятии в сотый раз. «Наадан-Сурхарбаан 2024» проведут в два этапа. Первый этап состоялся в сёлах и поселениях, муниципальных районах, городских округах и уже завершился. Второй этап – финальные соревнования – пройдёт с 29 по 30 июня в Улан-Удэ на республиканском ипподроме и центральном стадионе.

Как сообщает пресс-служба правительства РБ, в спортивную программу спортивно-культурного праздника в общекомандный зачёт включены: традиционная бурятская борьба «Бүхэ барилдаан», стрельба из национального лука «Сурхарбаан», конные скачки «Мори урилдаан», бурятские шахматы «Шатар», разбивание хребтовой кости «Һээр шаалган (сээр хухалха)», бурятская традиционная игра в кости «Шагай наадан», национальное троеборье «Эрын гурбан наадан» и гиревой спорт.

Также вне зачёта в программу включены: состязания по поднятию ловчего шеста с земли «Адуушанай тэмсээн», конкурс «Мориной соло», показательные выступления по конной стрельбе из лука «Моритой харбагшад», бурятская игра «Талаан Тобшо наадан», бурятская национальная игра «Баргай наадан».

Культурная программа включает участие ведущих солистов и коллективов республики, в числе которых группы «Намгар» и «Белый день», театр «Байкал», артисты театра оперы и балета, ансамбля «Раздолье», артисты эстрады: Валико Гаспарян, Дулма Сунрапова, Елена Борохитова и другие. В первый день гостям и участникам праздника покажут театрализованное шоу с наездниками.

Первый всебурятский Сурхарбаан состоялся 2 августа 1924 года. В празднике приняли участие представители всех аймаков: от Аги до Алари, от Баргузина до Закамны. Так Бурят-Монголия отметила свою первую годовщину и начало истории своих видов спорта.

Возрастное ограничение: 6+.
Бурятия. Сурхарбан правительство РБ спорт

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