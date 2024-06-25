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Большинство улан-удэнцев считают ипотеку выгоднее съёмных квартир

Большинство улан-удэнцев считают ипотеку выгоднее съёмных квартир
Общество,  Фото:Сергей Тарасенко
Арендовать жильё предпочитает молодёжь и люди с высокой зарплатой

Более половины (57%) риелторов утверждают, что платить ипотеку выгоднее, а 23% считают, что проще снимать квартиру. Это выяснили в ходе опроса представители сервиса SuperJob.

За жилищный кредит выступают 41% работающих жителей бурятской столицы и лишь 19% уверены, что аренда лучше. А четверо из десяти респондентов затруднились с ответом. Кстати, сторонников ипотеки среди женщин больше, чем среди мужчин.
 
Снимать квартиру предпочитают улан-удэнцы помоложе. Выбирающих аренду среди наших земляков с зарплатой от 100 тысяч в месяц оказалось в полтора раза больше, чем среди зарабатывающих менее 50 000 рублей.
ипотека аренда жилья

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