Большинство улан-удэнцев считают ипотеку выгоднее съёмных квартир



Более половины (57%) риелторов утверждают, что платить ипотеку выгоднее, а 23% считают, что проще снимать квартиру. Это выяснили в ходе опроса представители сервиса SuperJob.



За жилищный кредит выступают 41% работающих жителей бурятской столицы и лишь 19% уверены, что аренда лучше. А четверо из десяти респондентов затруднились с ответом. Кстати, сторонников ипотеки среди женщин больше, чем среди мужчин.



Снимать квартиру предпочитают улан-удэнцы помоложе. Выбирающих аренду среди наших земляков с зарплатой от 100 тысяч в месяц оказалось в полтора раза больше, чем среди зарабатывающих менее 50 000 рублей.