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Житель Бурятии лишился свободы из-за пьяной езды

Житель Бурятии лишился свободы из-за пьяной езды
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
Мужчина осуждён к лишению свободы на срок 6 месяцев

Житель Муйского района Бурятии в январе 2024 года был осуждён за управление автомобилем в состоянии алкогольного опьянения. Ранее он уже подвергался административному наказанию за пьяную езду.

Ему было назначено наказание в виде штрафа в 200 тысяч рублей, а также лишение водительских на срок 2 года 6 месяцев.

Игнорируя это, мужчина в феврале 2024 года вновь управлял автомобилем будучи пьяным.

На этот раз Муйским районным судом автомобилист осуждён к лишению свободы на срок 6 месяцев с отбыванием наказания в колонии-поселении, со штрафом в размере 140 тысяч рублей. Кроме того, теперь он лишён водительских прав на 5 лет.

Осуждённый должен самостоятельно прибыть к месту отбывания наказания.

Как сообщили в суде, приговор вступил в законную силу. 
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