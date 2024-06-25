Мужчина осуждён к лишению свободы на срок 6 месяцев
Житель Муйского района Бурятии в январе 2024 года был осуждён за управление автомобилем в состоянии алкогольного опьянения. Ранее он уже подвергался административному наказанию за пьяную езду.
Ему было назначено наказание в виде штрафа в 200 тысяч рублей, а также лишение водительских на срок 2 года 6 месяцев.
Игнорируя это, мужчина в феврале 2024 года вновь управлял автомобилем будучи пьяным.
На этот раз Муйским районным судом автомобилист осуждён к лишению свободы на срок 6 месяцев с отбыванием наказания в колонии-поселении, со штрафом в размере 140 тысяч рублей. Кроме того, теперь он лишён водительских прав на 5 лет.
Осуждённый должен самостоятельно прибыть к месту отбывания наказания.
Как сообщили в суде, приговор вступил в законную силу.
Житель Бурятии лишился свободы из-за пьяной езды
Общество, Фото:
Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.
Читают сейчас
На место выезжала заместитель прокурора республики
Во всём Северобайкальске не нашлось ни одного общественного сортира
В городе скоро завоют сирены
Первые ловушки установили в плодово-ягодных питомниках Баргузинского и Прибайкальского районов
Учреждение заключило договоры на ремонт раньше, чем выделили деньги
Она внезапно появилась около Гостиных рядов
Александр Варавин погиб в сентябре 2023 года
Субсидированные билеты появились в продаже с 24 июня
Питомца нужно постепенно приучать к прогулкам на улице и шлейке
Обучение ведётся на танкодроме «Дивизионный»
Под отключение попадут несколько улиц
Неудобства связаны с проведением ремонтных работ
Проверку проводят следователи СК
На них обратила внимание природоохранная прокуратура
Она была подтверждена федеральными экспертами