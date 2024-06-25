Житель Бурятии лишился свободы из-за пьяной езды

Мужчина осуждён к лишению свободы на срок 6 месяцев



Житель Муйского района Бурятии в январе 2024 года был осуждён за управление автомобилем в состоянии алкогольного опьянения. Ранее он уже подвергался административному наказанию за пьяную езду.



Ему было назначено наказание в виде штрафа в 200 тысяч рублей, а также лишение водительских на срок 2 года 6 месяцев.



Игнорируя это, мужчина в феврале 2024 года вновь управлял автомобилем будучи пьяным.



На этот раз Муйским районным судом автомобилист осуждён к лишению свободы на срок 6 месяцев с отбыванием наказания в колонии-поселении, со штрафом в размере 140 тысяч рублей. Кроме того, теперь он лишён водительских прав на 5 лет.



Осуждённый должен самостоятельно прибыть к месту отбывания наказания.



Как сообщили в суде, приговор вступил в законную силу.

