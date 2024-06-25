В Бурятии состоится спартакиада пожилых и инвалидов

Участниками соревнований станут проживающие в домах-интернатах



В Бурятии проведут республиканскую спартакиаду среди проживающих в домах-интернатах общего и психоневрологического профиля для пожилых и инвалидов. Соревнования состоятся на территории пансионата «Нарата» 28 июня.



- Спартакиада проводится с целью пропаганды здорового образа жизни, социализации инвалидов и пожилых граждан, проживающих в стационарных учреждениях, укрепления здоровья и создания условий для активных занятий спортом, - уточнила министр социальной защиты населения Бурятии Татьяна Быкова.



Тринадцать команд будут состязаться в пяти видах спорта. В их числе – волейбол, настольный теннис, дартс, перетягивание каната и шашки. Команды из 12 человек приедут из Баргузинского, Мухоршибирского, Кабанского, Бичурского, Заиграевского, Хоринского, Кяхтинского, Курумканского районов и города Улан-Удэ.



По итогам соревнований состоится награждение победителей. Всего «Нарата» примет порядка 150 человек.



Возрастное ограничение: 6+.

