В Бурятии обещали решить вопрос с проблемной школой

Заместитель прокурора Бурятии Светлана Козлова и сотрудники Следственного комитета посетили школу в Гурульбе, по которой забили тревогу общественники.
Как сообщал «Байкал-Daily», школу, которую открыли всего шесть лет назад, построили в русле высохшей реки. Сейчас вокруг школы проваливается земля. В региональном отделении ОНФ опасаются, что и само здание может уйти под землю.
Ранее проверку начали в следственном управлении СКР по Бурятии; проверку взял под контроль председатель следственного комитета России Александр Бастрыкин.
Светлана Козлова и другие проверяющие осмотрели повреждённые участки асфальтового и грунтового покрытий и обсудили вопросы их восстановления, сообщили в пресс-службе прокуратуры Бурятии.
- Светлана Козлова потребовала от уполномоченных органов обеспечить неукоснительное соблюдение требований безопасности несовершеннолетних к началу нового учебного года. Министерство образования и науки республики и глава Иволгинского района ориентированы на осуществление надлежащего контроля за содержанием здания и прилегающей территории, - отметили в прокуратуре.
В свою очередь, управление капитального строительства правительства республики пообещало провести восстановительные работы до августа 2024 года.
На днях ситуацию также комментировали в Госэкспертизе Бурятии. Там заявили, что здание школы под землю не уйдёт.