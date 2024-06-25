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В Бурятии обещали решить вопрос с проблемной школой

В Бурятии обещали решить вопрос с проблемной школой
Общество,  Фото:прокуратура Бурятии
На место выезжала заместитель прокурора республики

Заместитель прокурора Бурятии Светлана Козлова и сотрудники Следственного комитета посетили школу в Гурульбе, по которой забили тревогу общественники.


Как сообщал «Байкал-Daily», школу, которую открыли всего шесть лет назад, построили в русле высохшей реки. Сейчас вокруг школы проваливается земля. В региональном отделении ОНФ опасаются, что и само здание может уйти под землю.

Ранее проверку начали в следственном управлении СКР по Бурятии; проверку взял под контроль председатель следственного комитета России Александр Бастрыкин.

Светлана Козлова и другие проверяющие осмотрели повреждённые участки асфальтового и грунтового покрытий и обсудили вопросы их восстановления, сообщили в пресс-службе прокуратуры Бурятии.

- Светлана Козлова потребовала от уполномоченных органов обеспечить неукоснительное соблюдение требований безопасности несовершеннолетних к началу нового учебного года. Министерство образования и науки республики и глава Иволгинского района ориентированы на осуществление надлежащего контроля за содержанием здания и прилегающей территории, - отметили в прокуратуре.

В свою очередь, управление капитального строительства правительства республики пообещало провести восстановительные работы до августа 2024 года.


На днях ситуацию также комментировали в Госэкспертизе Бурятии. Там заявили, что здание школы под землю не уйдёт
школа прокуратура

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