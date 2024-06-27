27 июня

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В Забайкалье развернётся международный фестиваль семейских

В Забайкалье развернётся международный фестиваль семейских
Общество,  Фото:Сергей Тарасенко, из архива
До окончания приёма заявок осталось меньше месяца

В Забайкальском крае продолжается приём заявок на восьмой международный фестиваль культуры семейских-старообрядцев «Семейская круговая» от мастеров декоративно-прикладного искусства, творческих коллективов и участников научно-практической конференции. Направить анкеты можно до 15 июля.

Организаторы уже получили заявки от участников из Новосибирска, Бурятии и Забайкальского края. Среди них творческие коллективы, мастера и один участник научно-практической конференции. Для участия в международном фестивале необходимо направить анкету-заявку на электронную почту: ozntd-chita@yandex.ru.

Как сообщили в пресс-службе министерства культуры Забайкалья, с 16 по 19 августа в Красночикойском районе планируют провести научно-практическую конференцию «Зенковские чтения», конкурс коллективов, занимающихся изучением и сохранением народной песенной культуры «Наше наследие», творческие лаборатории и мастер-классы, а также частушечную, игровую, молодецкую, песенные площадки и многое другое.

Возрастное ограничение: 6+.
семейские фестиваль Забайкальский край

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