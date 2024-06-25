По столице Бурятии разбегались крысы









- Вот какие крысы живут в наших подъездах! Бросаются и не дают проходу, – поделился автор публикации, пожелавший сохранить анонимность.



Впрочем, некоторые посетители паблика усомнились, что такое возможно в Улан-Удэ. А другие признались, что при виде грызуна сразу бы упали в обморок.



Эти хвостатые существа в нашем городе – не такая уж и редкость. В начале августа 2022-го люди жаловались на горы мусора в центре, недалеко от площади Советов, и заявили, что там вовсю В январе 2023-го в местном паблике zloi_03 во ВК появилось фото , сделанное в подъезде одного из многоквартирных домов в столице Бурятии. Жильцы засняли на мобильник упитанную крысу, которая сидела прямо на коврике у двери в квартиру.- Вот какие крысы живут в наших подъездах! Бросаются и не дают проходу, – поделился автор публикации, пожелавший сохранить анонимность.Впрочем, некоторые посетители паблика усомнились, что такое возможно в Улан-Удэ. А другие признались, что при виде грызуна сразу бы упали в обморок.Эти хвостатые существа в нашем городе – не такая уж и редкость. В начале августа 2022-го люди жаловались на горы мусора в центре, недалеко от площади Советов, и заявили, что там вовсю бегают крысы. А несколько недель спустя по улице Борсоева проскакал огромный грызун с сородичем в зубах.





Кстати, три года назад зоозащитники предупреждали, что бродячих собак в городе могут вытеснить крысы. Это, по мнению активистов, произойдёт, когда беспризорных животные окончательно исчезнут с улиц.









Улан-удэнцев ужаснула огромная крыса, которую заметили недавно в 46 квартале. В местном паблике «Аноним 03» во «ВКонтакте» рассказали, что она прогуливалась около подъезда. Грызуна запечатлели на камеру.- Людей не боится. Дети уже успели погладить, судя по разговорам, – говорится в комментарии к снимку.Под постом горожане пишут, что в последнее время видели крыс в разных местах, в том числе – в районе остановки «Саяны» и у одного известного супермаркета. «Зачем их трогать? Это же разносчики инфекций», – ужаснулись участники сообщества.