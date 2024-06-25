Длина проложенных сетей составляет около 19 км
В столице Бурятии близятся к завершению работы, начатые три года назад в рамках программы «Чистая вода». Качественной питьевой водой будут обеспечены 52 тысячи человек Левобережья Улан-Удэ, сообщили в министерстве строительства РБ.
За три года сделаны водозаборные скважины глубиной 60 метров, построены контррезервуары, объёмом по 1000 куб. м и повысительно-насосная станция. Общая длина проложенных сетей водоснабжения составила около 19 км, в том числе пробурен дюкер под рекой длиной 220 м в районе моста «Бегущая Лань».
- Завершены работы по строительству сетей, колодцев, камер переключения, павильонов, скважин. После техприсоединения будет произведён монтаж автоматики. На текущий момент идут штукатурные работы на резервуарах, - рассказал Евгений Поляков, замминистра строительства и модернизации ЖКК Бурятии.
Стоимость контракта составила 413 млн рублей. В частности, в рамках этого проекта 9,7 км сетей проложили к частным домам ТОСа «Эрдэни».
Кроме того, на протяжении 18 км трассы водопровода установлены пожарные гидранты, чтобы в случае необходимости обеспечить наружное пожаротушение. Сдача объекта централизованного водоснабжения запланирована осенью этого года.
На Левобережье Улан-Удэ достраивают централизованное водоснабжение
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