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В селе Иркутской области открылся родовой дом-музей

В селе Иркутской области открылся родовой дом-музей
Общество,  Фото:пресс-служба Шелеховского района
Экспозиция отражает жизнь нескольких поколений прибайкальской семьи

Дом-музей «Семья сквозь века» открыли в селе Шаманка Шелеховского района Иркутской области. Инициатором стала местная жительница Татьяна Гладкова.

Родовой дом, в котором сейчас располагается выставка, отражает жизнь семьи во всём её многообразии, сформировавшемся из разных поколений. В экспозиции представлены предметы быта, личные вещи, документы и фотографии. Вещи, некоторым из которых больше века, можно не только посмотреть, но и потрогать руками.

- Экспозиция включает в себя три части: «Дивная старина», «Советский Союз» и раздел, посвящённый строительству БАМа, где работали родители Татьяны Владимировны и прошло её детство. Молодёжь увидит, как жили деды и прадеды, люди старшего поколения вспомнят минувшее время, - сообщает портал «Культура 38».

Как отмечают организаторы, на семейном совете было принято решение сберечь старинные вещи, которые принадлежат нескольким поколениям рода, отреставрировать и начать демонстрацию в фамильном доме.

Возрастное ограничение: 6+.
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