Традиционное мероприятие проведут в Баргузинском районе
13 июля в Бурятии состоится праздник «День рыбака в Забайкальском национальном парке». Его проведут в посёлке Курбулик.
- 10-й раз мы отметим вместе День рыбака, представляете? Уже по традиции будем рыбачить закидным неводом, наслаждаться концертно-развлекательной программой, пробовать шедевры местной кухни и соревноваться в ловле на поплавочную удочку, - сообщили в «Заповедном Подлеморье». - Полюбившаяся многим фотовыставка «История рыболовства» получит продолжение по результатам конкурса фотографий «Рыбацкое счастье не в килограммах». Гости праздника увидят лучшие кадры, а победители – получат призы. Кроме того, 2024 год в России объявлен годом семьи, и в его честь на мероприятии пройдёт новое семейное соревнование «Чивыркуйский триатлон».
В рамках «Дня рыбака» будут проведены торжественное открытие праздника, театрализованное представление, встреча Батюшки Байкала, ловля байкальской рыбы традиционным способом – закидным неводом, концертно-развлекательная программа и мастер-классы. Также участники посоревнуются в любительской рыбалке на поплавочную удочку, в гастрономическом конкурсе на лучшие блюда, приготовленные из рыбы, а также в семейном конкурсе.
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В нацпарке Бурятии отметят День рыбака
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