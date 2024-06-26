На севере Забайкалья отметят эвенкийский Новый год

Участники посоревнуются в прыжках через нарты и станцуют хороводом «Одёра»



Эвенкийский Новый год «Бакалдын» (0+) встретят 29 июня в селе Чара на севере Забайкальского края. Гости станцуют хоровод «Одёра» и посоревнуются в северном многоборье, сообщает портал «Культура 75».



В этом году на празднование Бакалдына в Чаре соберутся эвенки из Каларского и Тунгокоченского округов, Тунгиро-Олёкминского и Читинского районов, а также из Красноярска, чтобы показать уникальность и красоту своей культуры. Подготовка праздника стартует в Чаре 28 июня – в этот день на стадионе возле озера Лябичи установят чумы, а спортсмены начнут готовиться к состязаниям по набрасыванию маута и метанию топора. Вечером этого дня на стадионе проведут вечер знакомства «Гулувун» — участники соберутся вместе и пообщаются друг с другом, расскажут о себе и своих семьях.



На следующий день, 29 июня, с самого утра начнётся регистрация на северное многоборье. Соревнования стартуют в 9:00. Спортсмены посоревнуются в прыжках через нарты, в беге с палкой, в набрасывании маута (верёвка для ловли оленей) и метании топора.



Чуть позже, на Лябичах проведут обряд очищения «Чичипкан», обряд благопожелания «Улганни» и обряд очищения огня «Имты». В это же время начнётся выставка-ярмарка изделий народного творчества. Затем начнётся концерт «Итыл – живая нить традиций», где выступят делегации эвенков из районов Забайкалья и Красноярского края, после там пройдёт дефиле в эвенкийских костюмах.



После обеда на празднике начнётся конкурс «Тогоё иладяри» — хозяйки чума покажут, кто из них лучше всех встречает гостей, а эвенкийские роды расскажут истории своих семей. После гостям фестиваля презентуют эвенкийскую национальную кухню – хозяюшки приготовят её в заранее установленных чумах. Там же проведут обряд «Нимат» — традицию тунгусских охотников делиться частью добычи с сородичами и соседями.



Затем участники и гости праздника станцуют большой хоровод «Одёра», после которого наградят лучших в метании топора и маута. Завершится праздник концертом «Икэвун», где выступят творческие коллективы, и дискотекой «Ритмы Севера».



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