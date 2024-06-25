Улан-удэнцев попросили не паниковать в ближайшую среду

В городе скоро завоют сирены



В ближайшую среду, 26 июня, в Улан-Удэ пройдёт плановая проверка работоспособности комплексной системы экстренного оповещения населения (КСЭОН). Об этом предупредили в городской администрации.



В 10:40 в столице республики запустят электросирены для передачи сигнала «Внимание всем!» с речевым сопровождением, который повторяется трижды.



Улан-удэнцев призывают не пугаться и сохранять спокойствие. КСЭОН в Бурятии проверяют регулярно. Впервые эту систему апробировали в ноябре 2013 года.