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Улан-удэнцев попросили не паниковать в ближайшую среду

Улан-удэнцев попросили не паниковать в ближайшую среду
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
В городе скоро завоют сирены

В ближайшую среду, 26 июня, в Улан-Удэ пройдёт плановая проверка работоспособности комплексной системы экстренного оповещения населения (КСЭОН). Об этом предупредили в городской администрации.

В 10:40 в столице республики запустят электросирены для передачи сигнала «Внимание всем!» с речевым сопровождением, который повторяется трижды.

Улан-удэнцев призывают не пугаться и сохранять спокойствие. КСЭОН в Бурятии проверяют регулярно. Впервые эту систему апробировали в ноябре 2013 года.
сирены безопасность мэрия

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