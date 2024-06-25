В Агинском округе завершился фестиваль стрижки овец

Он собрал более пятисот участников
Первый фестиваль по стрижке овец «Бело золото Аги» прошёл 22 июня на территории Агинского Бурятского округа и собрал более 500 участников.
На торжественном открытии фестиваля чествовали ветеранов, лучших стригалей, победителей всероссийских конкурсов 60-х и 70-х годов. В центре внимания были победительницы всероссийского конкурса стригалей в Волгоградской области 1963 года. Они в полном составе встретились на фестивале: героиням – за 80 лет.
В конкурсе стрижки овец приняли участие пять забайкальских команд, по два представителя из Ононского, Читинского и трёх районов Агинского округа. Каждый стригаль остриг по три головы овец. За техникой, скоростью и качеством снятия руна следили члены жюри, зрители. В результате этого «жаркого» соревнования победителем конкурса стал Баясхалан Жапов, из команды Дульдургинского района. Ему вручили грамоту победителя и сертификат на 35 тысяч рублей.
- Я впервые принимаю участие в таких соревнованиях, хотя стричь овце начал еще в детском возрасте. Очень рад, что у меня сегодня получилось быть быстрее своих соперников. Время стрижки овец ужу подошло, поэтому руно легко состригается, особенно когда руно наше забайкальское тонкое, - сказал победитель.
На втором месте команда Могойтуйского района, третье место заняла команда Ононского района. Кроме того, для гостей подготовили мастер-классы по стрижке овец и обработке шерсти, игре шагай наадан, экскурсию на производственное предприятие изделий из шерсти.
Во время фестиваля работали восемь мастер-классов, которые реализовали сувениры на 300 тысяч рублей. Также в рамках фестиваля был организован турнир Забайкальского края по «Шагай наадан».
- Фестиваль завершился гала-концертом, где специальный гость, певица из Бурятии Дулма Сунрапова подарила свои хиты. Не обошлось и без традиционного танца ёохор, который поставил логическую точку фестиваля, - сообщает пресс-служба администрации Агинского Бурятского округа.
В Агинском округе завершился фестиваль стрижки овец
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