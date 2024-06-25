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Из-за вальса выпускников в Чите перегородят дороги

Из-за вальса выпускников в Чите перегородят дороги
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
В столице Забайкалья для ребят и их родителей проведут праздник

В Чите 28 июня состоится праздник «Выпускник-2024» (6+). В этот день праздничное мероприятие для ребят и их родителей пройдёт на площади имени Ленина с 19:30 до 22:30. В связи с этим на главной сцене площади будет организована концертная программа, а вчерашние школьники, по доброй традиции, станцуют вальс.

Напоминаем, что продажа алкогольной продукции в этот день запрещена.

Как сообщили в пресс-службе администрации Читы, для обеспечения правопорядка и безопасности дорожного движения во время проведения мероприятия принято решение:
- перекрыть движение транспорта 28.06.2024 года с 15:00 до 22:30 по ул. Ленина от ул. П. Осипенко до ул. Журавлева;
- перекрыть движение транспорта 28.06.2024 года с 15:00 до 22:30 по ул. Ленинградская от ул. Анохина до ул. Чкалова;
- перекрыть движение транспорта 28.06.2024 года с 15:00 до 22:30 по ул. Бутина от ул. Анохина до ул. Чкалова;
- перекрыть движение транспорта 28.06.2024 года с 15:00 до 22:30 по ул. Костюшко-Григоровича от ул. Журавлева до ул. Ленинградской;
- перекрыть движение транспорта 28.06.2024 года с 15:00 до 22:30 по ул. Чайковского от ул. Журавлева до ул. Ленинградской;
- перекрыть движение транспорта 28.06.2024 года с 15:00 до 22:30 по ул. Лермонтова от ул. Журавлева до ул. Бутина.

Стоянка автомобильного транспорта, осуществляющего подвоз выпускников на праздничное мероприятие «Выпускник - 2024» 28 июня будет организована в границах ул. Чайковского от ул. Журавлева до ул. Бутина.

Возрастное ограничение: 6+.
Чита выпускники вальс ограничение движения

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