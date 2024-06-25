Они состоятся на территории Слюдянского района
Командно-штабные учения по ликвидации чрезвычайной ситуации, вызванной возможным сходом селевого потока на территории Слюдянского района, пройдут в Иркутской области. Соответствующее распоряжение подписал губернатор региона Игорь Кобзев.
Учения проводятся в целях отработки действий органов управления, сил и средств территориальной подсистемы Иркутской области единой государственной системы предупреждения и ликвидации ЧС. Они пройдут с 26 по 28 июня.
– В командно-штабных учениях впервые будет задействована комплексная система экстренного оповещения населения. Систему строим в рамках регионального бюджета в 2024 году. Её задача для Слюдянского района – экстренное оповещение граждан о сходе селевого потока, – рассказал Игорь Кобзев.
Органам управления и силам территориальной подсистемы Иркутской области единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций необходимо обеспечить готовность дежурных служб, спланировать практические действия по отработке мероприятий по защите населения.
- Мэру Слюдянского района, главе Байкальска и главе Слюдянки рекомендовано принять участие в учениях, обеспечить подготовку и проведение практических мероприятий по учению в соответствии с организационными указаниями и оперативным заданием, через средства массовой информации обеспечить своевременное и полное информирование населения о выполняемых мероприятиях по гражданской обороне и защите населения, - сообщили в пресс-службе правительства Иркутской области.
На юге Байкала пройдут учения по ликвидации схода селевого потока
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