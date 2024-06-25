На Ангаре устроили «вальс» яхт

Общество, Фото: администрация Иркутска

Фестиваль «Алые паруса» завершился в Иркутске



В Иркутске прошёл традиционный фестиваль «Алые паруса». Праздник состоялся уже в третий раз и был посвящён, как и знаменитое мероприятие в Санкт-Петербурге, выпускникам учебных заведений города. В рамках фестиваля с утра организовали мастер-классы, показательные выступления, регату крейсерских яхт.



Главное мероприятие «Вальс яхт» началось в 21:30. Более 40 яхт вышли под «алыми парусами». У каждого судна была своя роль в танце, свои элементы. На палубу пригласили и лучших выпускников иркутских школ – золотых медалистов. У них появилась уникальная возможность поучаствовать в событии «изнутри».



– Идея пришла из Санкт-Петербурга. Ещё в 2019 году мы впервые встретились с основателем фестиваля, он прилетел к нам в Иркутск и помог с организацией. Мы проводим это мероприятие для молодёжи, чтобы выпускники любили наш город и оставались в нем жить, – рассказал один из инициаторов праздника, депутат городской Думы Алексей Вепрев.



Более 10 000 иркутян смогли насладиться зрелищем с площадок у ледокола «Ангара» и плотины ГЭС. Закончилось мероприятие салютом, сообщает администрация Иркутска.

