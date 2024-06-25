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Жителям Бурятии рассказали, как выбрать шлейку для кошки

Жителям Бурятии рассказали, как выбрать шлейку для кошки
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
Питомца нужно постепенно приучать к прогулкам на улице и шлейке

В управлении ветеринарии Бурятии рассказали, на что обратить внимание при выборе шлейки для кошки. В отличие от ошейников, шлейка равномерно распределяет давление на тело животного, предотвращая возможные травмы шеи.

- Шлейка нужна, чтобы контролировать выход на улицу, защищая вашего кота от опасностей на улице, а также предотвращая его бегство. Это особенно важно для кошек, которые не привыкли к выгулу на улице, - отметили специалисты.

Выбирая шлейку для своей кошки, нужно обратить внимание на материалы (приятные коже и прочные), размер (не должна быть слишком плотной или свободной) и удобство использования.

Также следует постепенно подготовить своего питомца к ношению шлейки, делая этот процесс позитивным и комфортным.
кошка

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