Под отключение попадут несколько улиц
25 июня в Железнодорожном районе Улан-Удэ будет произведено отключение электроэнергии в посёлках Зеленхоз, Полигон. Света не будет из-за проведения работ на линии.
Так, с 11:00 до 13:00 под отключение попадают улицы: Телембинская, Третьякова, Перова, Арбузова, Блинова, Житкова, Бородина, Богданова, пер. Сахюртинский, Грушевая, п. Полигон, ул. Таганская.
Как сообщили в администрации района, также для проведения работ на линии будет произведено отключение электроэнергии 25 июня с 9:00 до 11:00 на:
- ул. Заломова, Лиловая, Неоновая, Базыра Николаева;
- ул. Булата Лхасаранова, Орбитальная, Чудесная, Петра Абашеева;
- ул. Богданова, Плодово-ягодная, Детский санаторий;
- ул. Рождественская, ул. Балдано;
- ул. Загустайская, пер. Лусад.
В Железнодорожном районе Улан-Удэ временно отключат электричество
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