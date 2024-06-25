В Железнодорожном районе Улан-Удэ временно отключат электричество

Общество, Фото: Сергей Тарасенко, из архива

Под отключение попадут несколько улиц



25 июня в Железнодорожном районе Улан-Удэ будет произведено отключение электроэнергии в посёлках Зеленхоз, Полигон. Света не будет из-за проведения работ на линии.



Так, с 11:00 до 13:00 под отключение попадают улицы: Телембинская, Третьякова, Перова, Арбузова, Блинова, Житкова, Бородина, Богданова, пер. Сахюртинский, Грушевая, п. Полигон, ул. Таганская.



Как сообщили в администрации района, также для проведения работ на линии будет произведено отключение электроэнергии 25 июня с 9:00 до 11:00 на:

- ул. Заломова, Лиловая, Неоновая, Базыра Николаева;

- ул. Булата Лхасаранова, Орбитальная, Чудесная, Петра Абашеева;

- ул. Богданова, Плодово-ягодная, Детский санаторий;

- ул. Рождественская, ул. Балдано;

- ул. Загустайская, пер. Лусад.

