На танкодроме в Бурятии готовят механиков-водителей военной техники

Общество, Фото: Baikal-daily.ru, из архива

Обучение ведётся на танкодроме «Дивизионный»



На танкодроме полигона «Дивизионный» в Бурятии продолжается подготовка механиков-водителей военной техники, сообщила пресс-служба Восточного военного округа.



- Обучение механиков-водителей танков и боевых машин пехоты проходит круглый год. Занятия с военнослужащими Улан-Удэнского гарнизона Восточного военного округа проводят опытные инструкторы, участники специальной военной операции, имеющие опыт боевого применения различных танков (Т-80, Т-72Б), - отметили в ВВО.



Военнослужащие изучают технические характеристики танков и боевых машин пехоты, порядок их обслуживания и особенности управления. Инструкторы стараются максимально передать им боевой опыт.



По завершении программы подготовки механиков-водителей танков и боевых машин пехоты военнослужащие сдают экзамены по знанию технической части боевых машин, правилам эксплуатации и обслуживания. Также они проходят экзамен по вождению в различных условиях на специально подготовленной трассе.



- Пройдя курс подготовки, военнослужащие получают технические знания и навыки эксплуатации и управления танками. Они готовы к выполнению боевых задач в зоне СВО, - подчеркнули в пресс-службе Восточного военного округа.

