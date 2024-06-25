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На танкодроме в Бурятии готовят механиков-водителей военной техники

На танкодроме в Бурятии готовят механиков-водителей военной техники
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru, из архива
Обучение ведётся на танкодроме «Дивизионный»

На танкодроме полигона «Дивизионный» в Бурятии продолжается подготовка механиков-водителей военной техники, сообщила пресс-служба Восточного военного округа.

- Обучение механиков-водителей танков и боевых машин пехоты проходит круглый год. Занятия с военнослужащими Улан-Удэнского гарнизона Восточного военного округа проводят опытные инструкторы, участники специальной военной операции, имеющие опыт боевого применения различных танков (Т-80, Т-72Б), - отметили в ВВО.

Военнослужащие изучают технические характеристики танков и боевых машин пехоты, порядок их обслуживания и особенности управления. Инструкторы стараются максимально передать им боевой опыт.

По завершении программы подготовки механиков-водителей танков и боевых машин пехоты военнослужащие сдают экзамены по знанию технической части боевых машин, правилам эксплуатации и обслуживания. Также они проходят экзамен по вождению в различных условиях на специально подготовленной трассе.

- Пройдя курс подготовки, военнослужащие получают технические знания и навыки эксплуатации и управления танками. Они готовы к выполнению боевых задач в зоне СВО, - подчеркнули в пресс-службе Восточного военного округа. 
военнослужащие Восточный военный округ танк

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