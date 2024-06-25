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В Улан-Удэ несколько улиц останутся без холодной воды

В Улан-Удэ несколько улиц останутся без холодной воды
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
Неудобства связаны с проведением ремонтных работ

Сегодня, 25 июня, несколько улиц в Улан-Удэ останутся без холодной воды, предупредели в МУП «Водоканал». Это связано с проведением работ на водопроводной сети по улице Витимская, 1а.

Под отключение попадают:

1) Жилые дома ул. Бограда 61, 62, 63, 65, 66, 67, 68 (3 этажа);
2) Пер. Псковский 32, 34, 36 (2 этажа);
3) Котельная ТГК-14 пер. Псковский;
4) ул. Бограда 45, кафе Beereza;
5) ул. Витимская 2, 3, 6, 7, 8, 11, 13, 13а, 15, 17, 18, 21, 26, 27, 34, 37, 38, 41;
6) ул. Кижингинская 6, 7, 8, 11.

Отключение запланировано с 9:30 до 17:00.
отключение воды

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