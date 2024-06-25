Проверку проводят следователи СК
В Иволгинском районе Бурятии следователи проводят проверку информации о разрушении тротуаров на территории новой школы в селе Сотниково.
- В социальных сетях и СМИ размещены публикации о том, что новая школа в селе Сотниково, построенная и введённая в эксплуатацию в 2024 году, стала разрушаться после дождей. В публикациях имеется видео, на котором изображены разрушения асфальтового покрытия тротуаров на территории образовательного учреждения вблизи канализационных колодцев и по ходу канализационных путей, - сообщила пресс-служба следственного управления СК России по Бурятии.
Следственным отделом по Иволгинскому району по данному факту проводится доследственная проверка. В рамках неё будет изучена документация, связанная с возведением школы и осуществлением строительного контроля. Проведут также комплекс других необходимых процессуальных мероприятий. После этого действиям (бездействию) и решениям должностных лиц о приёмке школы и ввода её в эксплуатацию будет дана правовая оценка.
Как сообщал «Байкал-Daily», школу открыли в начале 2024 года. Это трёхэтажное здание со спортзалом, актовым залом, кабинетами с современным оборудованием. Благодаря этой школе в селе решили вопрос третьей смены.
В Бурятии проверяют информацию о разрушении тротуаров возле новой школы
Общество, Фото:
Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.
Читают сейчас
Проверку проводят следователи СК
На них обратила внимание природоохранная прокуратура
Она была подтверждена федеральными экспертами
Ветер усилится до 13 м/с
С утра в столице республики состоятся митинги и прочие праздничные мероприятия
Видео было сделано в разгар лета на гольце Сохондо
На ней изображён вымерший саблезубый хищник
Горожане смогут бесплатно сдать до 3 кубометров мусора
Акция объединила более 150 участников
Соревнования пройдут во Владивостоке
Праздник прошёл в Свято-Троицком Селенгинском монастыре
Открытие международных соревнований пройдёт 26 июня
Он предварительно вступит в законную силу с 1 марта 2025 года
Работы в 2024 году проведут в Братском водохранилище
Церемония открытия прошла в прошлую субботу