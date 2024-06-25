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В Бурятии проверяют информацию о разрушении тротуаров возле новой школы

В Бурятии проверяют информацию о разрушении тротуаров возле новой школы
Общество,  Фото:пресс-служба правительства РБ
Проверку проводят следователи СК

В Иволгинском районе Бурятии следователи проводят проверку информации о разрушении тротуаров на территории новой школы в селе Сотниково.

- В социальных сетях и СМИ размещены публикации о том, что новая школа в селе Сотниково, построенная и введённая в эксплуатацию в 2024 году, стала разрушаться после дождей. В публикациях имеется видео, на котором изображены разрушения асфальтового покрытия тротуаров на территории образовательного учреждения вблизи канализационных колодцев и по ходу канализационных путей, - сообщила пресс-служба следственного управления СК России по Бурятии.

Следственным отделом по Иволгинскому району по данному факту проводится доследственная проверка. В рамках неё будет изучена документация, связанная с возведением школы и осуществлением строительного контроля. Проведут также комплекс других необходимых процессуальных мероприятий. После этого действиям (бездействию) и решениям должностных лиц о приёмке школы и ввода её в эксплуатацию будет дана правовая оценка.

Как сообщал «Байкал-Daily», школу открыли в начале 2024 года. Это трёхэтажное здание со спортзалом, актовым залом, кабинетами с современным оборудованием. Благодаря этой школе в селе решили вопрос третьей смены. 
школы следственный комитет

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