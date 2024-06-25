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В райцентре в Бурятии жалуются на заросшие улицы

В райцентре в Бурятии жалуются на заросшие улицы
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru, из архива
Кустарники в Заиграево мешают автомобилистам

Жители посёлка Заиграево в пригородном районе пожаловались на состояние улиц. Люди поинтересовались в группе «Заиграево-инфо.24/7», когда там наведут порядок.

- Всё заросло кустарником – на поворотах нет видимости. Мало того, что на повороте с переулка Советский на улицу Коммунистическая насыпь, так на ней ещё и кустарник нарос. Посередине стоит телеграфный столб, который тоже мешает проезду, – возмущаются автомобилисты.

Глава Заиграево Сергей Батурин сообщил, что договор на подрезку зелёных насаждений заключили. Работы, по его словам, уже начались.

жалобы благоустройство

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