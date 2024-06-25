В райцентре в Бурятии жалуются на заросшие улицы

Кустарники в Заиграево мешают автомобилистам
Жители посёлка Заиграево в пригородном районе пожаловались на состояние улиц. Люди поинтересовались в группе «Заиграево-инфо.24/7», когда там наведут порядок.
- Всё заросло кустарником – на поворотах нет видимости. Мало того, что на повороте с переулка Советский на улицу Коммунистическая насыпь, так на ней ещё и кустарник нарос. Посередине стоит телеграфный столб, который тоже мешает проезду, – возмущаются автомобилисты.
Глава Заиграево Сергей Батурин сообщил, что договор на подрезку зелёных насаждений заключили. Работы, по его словам, уже начались.
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