В райцентре в Бурятии жалуются на заросшие улицы

Общество, Фото: Baikal-daily.ru, из архива

Кустарники в Заиграево мешают автомобилистам



Жители посёлка Заиграево в пригородном районе пожаловались на состояние улиц. Люди поинтересовались в группе «Заиграево-инфо.24/7», когда там наведут порядок.



- Всё заросло кустарником – на поворотах нет видимости. Мало того, что на повороте с переулка Советский на улицу Коммунистическая насыпь, так на ней ещё и кустарник нарос. Посередине стоит телеграфный столб, который тоже мешает проезду, – возмущаются автомобилисты.



Глава Заиграево Сергей Батурин сообщил, что договор на подрезку зелёных насаждений заключили. Работы, по его словам, уже начались.



