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«Позорище»: В Бурятии северяне устыдились отсутствия туалета

«Позорище»: В Бурятии северяне устыдились отсутствия туалета
Общество,  Фото:Сергей Тарасенко
Во всём Северобайкальске не нашлось ни одного общественного сортира

Накануне жители Северобайкальска задались вопросом, где в городе отхожее место. У местных поинтересовались, есть ли он вообще. Как выяснилось, с сортирами в населённом пункте проблемы. «А нет у нас туалета. Позорище, стыдоба», – заявили люди в группе «Северобайкальск-инфо.24/7».

Глава Северобайкальска Олег Котов заверил, что клозеты скоро появятся, причём сразу два. Они начнут работать в центре до 6 июля. 

В конце мая властям попеняли за стелу, установленную у въезда в город. Буквы в его названии перегорели, и с наступлением темноты отчётливо светилась только К и частично – две Е и Й. 

В администрации отметили, что знают об этой проблеме. Однако дали понять, что скорого её решения ждать не стоит.

- Солнечные панели, а также оборудование – в том числе аккумуляторы – уже исчерпали ресурс. Планируется ревизия. Замена необходима, – подчеркнули в мэрии. – Но поскольку эти работы не были предусмотрены, будем делать поэтапно, в течение двух лет: в этом году – аккумуляторы, в следующем – панели.
туалет Северобайкальск

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