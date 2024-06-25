«Позорище»: В Бурятии северяне устыдились отсутствия туалета





В конце мая властям попеняли за стелу, установленную у въезда в город. Буквы в его названии перегорели, и с наступлением темноты отчётливо светилась только К и частично – две Е и Й.

Накануне жители Северобайкальска задались вопросом, где в городе отхожее место. У местных поинтересовались, есть ли он вообще. Как выяснилось, с сортирами в населённом пункте проблемы. «А нет у нас туалета. Позорище, стыдоба», – заявили люди в группе «Северобайкальск-инфо.24/7».Глава Северобайкальска Олег Котов заверил, что клозеты скоро появятся, причём сразу два. Они начнут работать в центре до 6 июля.В администрации отметили, что знают об этой проблеме. Однако дали понять, что скорого её решения ждать не стоит.- Солнечные панели, а также оборудование – в том числе аккумуляторы – уже исчерпали ресурс. Планируется ревизия. Замена необходима, – подчеркнули в мэрии. – Но поскольку эти работы не были предусмотрены, будем делать поэтапно, в течение двух лет: в этом году – аккумуляторы, в следующем – панели.