В Бурятии снесли самовольные постройки в дельте Селенги

На них обратила внимание природоохранная прокуратура



В дельте реки Селенга в Бурятии снесли незаконные строения, сообщили в Байкальской межрегиональной природоохранной прокуратуре.



В дельте реки Селенга самовольно возвели строения, прилегающие земельные участки под ними оказались непригодны для целевого использования. Природоохранная прокуратура подала в суд иск о возложении на министерство природных ресурсов и экологии Бурятии обязанностей по сносу построек.



Железнодорожный районный суд удовлетворил требования природоохранного прокурора. Решение суда пытались обжаловать, но кассационным определением Верховного суда Российской Федерации решение оставлено в силе.



- Его исполнение находилось в зоне постоянного контроля прокуратуры. По результатам четыре самовольных строения в дельте реки снесены, земли водного фонда приведены в первоначальное состояние, - отметили в прокуратуре.





