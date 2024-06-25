На них обратила внимание природоохранная прокуратура
В дельте реки Селенга в Бурятии снесли незаконные строения, сообщили в Байкальской межрегиональной природоохранной прокуратуре.
В дельте реки Селенга самовольно возвели строения, прилегающие земельные участки под ними оказались непригодны для целевого использования. Природоохранная прокуратура подала в суд иск о возложении на министерство природных ресурсов и экологии Бурятии обязанностей по сносу построек.
Железнодорожный районный суд удовлетворил требования природоохранного прокурора. Решение суда пытались обжаловать, но кассационным определением Верховного суда Российской Федерации решение оставлено в силе.
- Его исполнение находилось в зоне постоянного контроля прокуратуры. По результатам четыре самовольных строения в дельте реки снесены, земли водного фонда приведены в первоначальное состояние, - отметили в прокуратуре.
В Бурятии снесли самовольные постройки в дельте Селенги
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