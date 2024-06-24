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В Бурятии объяснили необходимость принятия антиалкогольного закона

В Бурятии объяснили необходимость принятия антиалкогольного закона
Общество,  Фото:Сергей Тарасенко
Он предварительно вступит в законную силу с 1 марта 2025 года

В республике объяснили необходимость принятия законопроекта, направленного на борьбу с алкоголем. Ситуация с употреблением спиртного в Бурятии крайне плачевная. Республика занимает последнюю 85 строчку в рейтинге трезвости регионов России.

- В Бурятии число умерших от всех причин, связанных с алкоголем, в том числе от отравления алкоголем и его суррогатами, в три раза больше, чем по РФ. По числу больных хроническим алкоголизмом республика занимает 51 место. Показатель превышает российский на 4%. Количество таких пациентов с диагнозом «хронический алкоголизм» в нашем республиканском наркологическом диспансере увеличивается. Нас очень сильно беспокоит рост числа употребления алкоголя у несовершеннолетних. В общем количестве лиц, которым оказана медицинская помощь при отравлении алкоголем и его суррогатами, до 10% сейчас уже у несовершеннолетних. Около 40% преступлений в республике совершается в состоянии алкогольного опьянения. 40% лиц, погибших в ДТП, находились в состоянии опьянения, - рассказала министр здравоохранения Бурятии Евгения Лудупова.

Она отметила, что, по данным минпромторга Бурятии, за три последних года объём проданной алкогольной продукции увеличился почти на 10%.

В целом, антиалкогольный законопроект – это одна из мер комплексной борьбы с алкоголизацией населения. До этого в республике принимались меры по формированию здорового образа жизни, не подразумевающие каких-либо ограничений или запретов. Проводились оздоровительные спортивные мероприятия, претворены в реальность инициативы жителей – к примеру, созданы территории трезвости.

Кроме того, в республике открывались и открываются учреждения дополнительного образования для детей, спортивные объекты, новые библиотеки, дома культуры, центры для творческого самовыражения, дома молодёжи – всё для того, чтобы появилась альтернатива вредному времяпрепровождению со спиртным.

Отметим, в республике созданы различные волонтёрские движения, в том числе патриотического характера. В Бурятии есть возможность стать самозанятым или заключить социальный контракт и начать своё дело.

Законопроект в последнее время активно обсуждался с депутатами Народного Хурала и бизнесменами.

- Магазины, расположенные в нежилых помещениях многоквартирных домов, должны будут убрать с продажи алкогольную продукцию. Продукты и другие товары остаются в продаже. Данный закон рассчитан на воспитание молодёжи и культуры питья, снижение доступности алкогольной продукции, которую можно приобрести в торговых объектах, расположенных в домах непосредственно по месту проживания граждан, - разъяснил Андрей Гнеушев, замминистра промышленности, торговли и инвестиций Бурятии.

Из 2684 торговых объектов, продающих алкоголь в Бурятии, 17% расположены в многоквартирных домах. А это 448 торговых объектов, которые попадут под действие закона в случае его принятия.

Подпадают под действие планируемого закона и улан-удэнский общепит в многоквартирных домах и на прилегающих территориях, у которых зал обслуживания посетителей менее 50 квадратных метров. Всего же в Улан-Удэ 578 объектов общественного питания, 126 объектов расположено в многоквартирных домах и имеют зал обслуживания посетителей менее 50 кв. метров.

В результате обсуждений по поводу смягчения положений будущего закона решено разрешить продажу алкоголя 1,2 и 3 января. В остальные праздничные новогодние дни, а также другие праздничные дни, день проведения Последнего звонка, 1 сентября и т.д. будет действовать запрет на продажу алкоголя в магазинах. Всего это 20 дней.

Закон предварительно вступит в законную силу с 1 марта 2025 года.

Планирующиеся изменения

Планируется ввести дополнительные ограничения продажи алкоголя. Продажи сократят по времени – сегодня запрет действует с 21:00 до 09:00, а будет - с 20:00 до 11:00. Добавятся дополнительные дни, когда будет действовать полный запрет розничной продажи алкоголя.

Будет запрещена розничная продажа алкоголя в нежилых помещениях многоквартирных домов. Уставной капитал для получения лицензии на алкогольную продукцию повысится с 60 000 рублей до 300 000 рублей.

В улан-удэнском общепите в многоквартирных домах и на прилегающих территориях зал обслуживания посетителей должен будет составлять не менее 50 квадратных метров. Продажа пива и других слабоалкогольных продуктов в общепите будет разрешена только в ресторанах, барах, кафе и буфетах. При этом вводится запрет продажи алкоголя с 23:00 до 9:00 в общепите, за исключением ресторанов, расположенных в многоквартирных домах и на прилегающих территориях.
алкоголь трезвость правительство РБ

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