+30, грозы: В Бурятии сегодня переменчивая погода

Ветер усилится до 13 м/с



По данным Бурятского гидрометцентра, во вторник, 25 июня, местами кратковременные дожди, грозы, местами ливни, возможен град. Утром туманы. Ожидается северо-западный ветер до 2-7, в отдельных районах он усилится до 13 м/с, при грозах порывистый. Днём воздух прогреется до +25, +30 градусов, местами чуть прохладнее и всего 15-20 градусов тепла.



В Улан-Удэ кратковременный дождь, возможна гроза. Ветер северо-западный 6-11 м/с. Днём +25, +27 градусов.

