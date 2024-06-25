Турнир проведут в двух дисциплинах
С 1 по 7 июля в Улан-Удэ проведут всероссийские соревнования по русским шашкам «Кубок Байкала». Турнир посвятят памяти заслуженного тренера Республики Бурятия Феликса Завелинского.
Участники выступят в дисциплинах «русские шашки» и «русские шашки – молниеносная игра». Соревнования состоятся в двух лигах:
- «Высшая лига» - допускаются гроссмейстеры, мастера спорта и КМС;
- «Первая лига» - допускаются спортсмены КМС, I, II и III разрядов.
Турнир будет проводиться в конференц-зале гостиницы «Бурятия». Мандатная комиссия и приём заявок состоятся в первый соревновательный день, 2 июля, с 10:00 до 12:00 по этому же адресу. Сам турнир стартует в 14:00.
- В первый день (2 июля) состоятся соревнования в программе «русские шашки – молниеносная игра», - сообщает федерация шашек РБ.
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В Улан-Удэ разыграют кубок по шашкам
Общество, Фото:
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