В Улан-Удэ разыграют кубок по шашкам

Общество, Фото: Сергей Тарасенко, из архива

Турнир проведут в двух дисциплинах



С 1 по 7 июля в Улан-Удэ проведут всероссийские соревнования по русским шашкам «Кубок Байкала». Турнир посвятят памяти заслуженного тренера Республики Бурятия Феликса Завелинского.



Участники выступят в дисциплинах «русские шашки» и «русские шашки – молниеносная игра». Соревнования состоятся в двух лигах:

- «Высшая лига» - допускаются гроссмейстеры, мастера спорта и КМС;

- «Первая лига» - допускаются спортсмены КМС, I, II и III разрядов.



Турнир будет проводиться в конференц-зале гостиницы «Бурятия». Мандатная комиссия и приём заявок состоятся в первый соревновательный день, 2 июля, с 10:00 до 12:00 по этому же адресу. Сам турнир стартует в 14:00.



- В первый день (2 июля) состоятся соревнования в программе «русские шашки – молниеносная игра», - сообщает федерация шашек РБ.



Возрастное ограничение: 0+.

