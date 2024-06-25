В Улан-Удэ выявят знатоков бурят-монгольской письменности

В межрегиональном конкурсе примут участие представители трёх регионов
В Бурятии проведут межрегиональный конкурс на знание грамматики вертикальной письменности «Монгол бэшэг». Участниками конкурса могут стать все желающие, проживающие в Бурятии, Иркутской области и Забайкальском крае. Участие в конкурсе бесплатное.
Конкурс проводится по двум возрастным категориям: «Дети до 18 лет» и «Взрослые от 19 лет и старше». Форма участия – очная. Все участники должны быть строго в национальной бурятской одежде.
Для участия необходимо подать заявку на электронную почту: titemart@mail.ru до 10 июля.
Итоги конкурса будут подведены в день проведения конкурса – 13 июля. По каждой возрастной категории будут определены победители за 1, 2, 3 место. Победители награждаются дипломами и ценными призами. Все участники конкурса получат сертификаты участников.
Возрастное ограничение: 0+.
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