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В Улан-Удэ проведут «четверговый» субботник

В Улан-Удэ проведут «четверговый» субботник
Общество,  Фото:Сергей Тарасенко, из архива
Горожане смогут бесплатно сдать до 3 кубометров мусора

27 июня в столице Бурятии пройдёт экологическая акция «Чистый четверг».

Как сообщает управление по информационной политике Улан-Удэ, экологическую акцию «Чистый четверг» начали проводить в мае по инициативе горожан и общественников. Они считают, что акции по уборке города надо проводить не два раза в год – во время месячников чистоты, а хотя бы раз в месяц в тёплое время года.

- Цель акции – не только улучшение санитарного состояния города, но и формирование правильных экологических привычек у горожан, - пояснили в комитете городского хозяйства.

В день акции, 27 июня, полигон в микрорайоне Вахмистрово будет бесплатно принимать мусор. Горожане могут сдать ветки, ботву, стекло, пластик и другие отходы, кроме строительного мусора. Одно условие – принимать будут не более 3 кубометров мусора из одних рук. Полигон будет работать с 8 утра до 7 часов вечера.

Возрастное ограничение: 0+.
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