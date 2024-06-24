Горожане смогут бесплатно сдать до 3 кубометров мусора
27 июня в столице Бурятии пройдёт экологическая акция «Чистый четверг».
Как сообщает управление по информационной политике Улан-Удэ, экологическую акцию «Чистый четверг» начали проводить в мае по инициативе горожан и общественников. Они считают, что акции по уборке города надо проводить не два раза в год – во время месячников чистоты, а хотя бы раз в месяц в тёплое время года.
- Цель акции – не только улучшение санитарного состояния города, но и формирование правильных экологических привычек у горожан, - пояснили в комитете городского хозяйства.
В день акции, 27 июня, полигон в микрорайоне Вахмистрово будет бесплатно принимать мусор. Горожане могут сдать ветки, ботву, стекло, пластик и другие отходы, кроме строительного мусора. Одно условие – принимать будут не более 3 кубометров мусора из одних рук. Полигон будет работать с 8 утра до 7 часов вечера.
Возрастное ограничение: 0+.
В Улан-Удэ проведут «четверговый» субботник
Общество, Фото:
Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.
Читают сейчас
Соревнования пройдут во Владивостоке
Праздник прошёл в Свято-Троицком Селенгинском монастыре
Открытие международных соревнований пройдёт 26 июня
Работы в 2024 году проведут в Братском водохранилище
Церемония открытия прошла в прошлую субботу
Турнир проходит в подмосковном селе Игнатово
Юные спортсмены победили в финале «Серебряного мяча»
Она выиграла третье место в беге на 3 км
Спортсмены республики завоевали 5 медалей
Она оказалась незаконной
Временами столбик термометра поднимется до 33 градусов жары
Несовершеннолетние отдыхают у водоёмов без взрослых
Они перезимовали в искусственно сооруженных берлогах, очень похожих на настоящие
Собрали 20 мешков мусора