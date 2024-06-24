Праздник прошёл в Свято-Троицком Селенгинском монастыре
23 июня в Бурятии православные верующие отметили день Святой Троицы. В канун праздника митрополит Улан-Удэнский и Бурятский Иосиф совершил праздничные богослужения в Свято-Троицком храме города Улан-Удэ.
В сам день праздника митрополит Иосиф возглавил служение божественной литургии в Никольском храме Свято-Троицкого Селенгинского мужского монастыря. В этот день обитель отмечала престольный праздник. Для всех желающих у монастырских ворот был организован праздничный концерт и ярмарка в честь праздника Святой Троицы, а также дня села Троицкое.
- Владыка наградил медалью Улан-Удэнской и Бурятской епархии Ефрема епископа Селенгинского III степени самых активных прихожан обители, - сообщили в пресс-службе епархии.
Православные Бурятии отпраздновали день Святой Троицы
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