Православные Бурятии отпраздновали день Святой Троицы

Общество, Фото: Улан-Удэнская и Бурятская епархия

Праздник прошёл в Свято-Троицком Селенгинском монастыре



23 июня в Бурятии православные верующие отметили день Святой Троицы. В канун праздника митрополит Улан-Удэнский и Бурятский Иосиф совершил праздничные богослужения в Свято-Троицком храме города Улан-Удэ.



В сам день праздника митрополит Иосиф возглавил служение божественной литургии в Никольском храме Свято-Троицкого Селенгинского мужского монастыря. В этот день обитель отмечала престольный праздник. Для всех желающих у монастырских ворот был организован праздничный концерт и ярмарка в честь праздника Святой Троицы, а также дня села Троицкое.



- Владыка наградил медалью Улан-Удэнской и Бурятской епархии Ефрема епископа Селенгинского III степени самых активных прихожан обители, - сообщили в пресс-службе епархии.

