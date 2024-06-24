Видео было сделано в разгар лета на гольце Сохондо
В Сохондинском заповеднике Забайкалья, известном своими горными ландшафтами, зафиксированы интересные кадры поведения бурых медведей. Директору заповедника удалось снять видео, как медведица с медвежонком играют на снежнике гольца Сохондо. Медвежонок катался с горки, а затем подкрепился материнским молоком.
- Особый интерес медведей к этому району заповедной территории вызван цветением остролодочника, входящего в число предпочитаемых ими растений. Около 80% рациона этих животных составляет растительная пища. Однако важной частью их диеты является и мясо, которое медведи иногда оставляют на некоторое время протухать. Это происходит потому, что в их организме недостаточно активны ферменты пепсин и трипсин, которые необходимы для переваривания белков. Протухание мяса способствует размножению бактерий, вырабатывающих эти ферменты, что облегчает процесс переваривания мяса, делая его более доступным для усвоения, - сообщила специалист отдела экологического просвещения Екатерина Серебрякова.
Как отметили в заповеднике, сейчас у косолапых также отмечается брачное поведение. Наблюдения за медведями в такие моменты позволяют глубже понимать поведенческие стратегии этих животных. В брачный период медведи становятся более агрессивными и территориальными, что может представлять определенную опасность как для человека, так и для животных, находящихся поблизости. Медведи могут демонстрировать повышенную защитную активность, особенно в присутствии медвежат, что требует от посетителей заповедника и сотрудников повышенной осторожности и соблюдения мер безопасности.
В горах Забайкалья засняли медвежьи забавы
Общество, Фото:
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