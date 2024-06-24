Серебряный тугрик признан лучшей международной палеомонетой

Общество, Фото: центробанк Монголии

На ней изображён вымерший саблезубый хищник



Памятная монета «Nimravidae», выпущенная центральным банком Монголии («Монголбанком»), получила первую премию в номинации «Лучшая палеомонета 2023 года» («Best Paleo Coin Award»). Серебряная монета достоинством в 500 тугриков, частично покрытая красным золотом, выпущена в качестве 9-й франшизы серии «Эволюция жизни». На монете «Nimravidae» диаметром 38,11 мм и весом 31,1 грамма изображён череп и часть позвоночника гоплофонеуса – представителя вымершего семейства нимравид, отдалённо родственного семейству кошачьих.



По информации новостного агентства «Монцамэ», четвёртая по счёту франшиза «Монгольский сокол» из серии «Wild Mongolia», выпущенная ЦБ Монголии, была номинирована в категории «Лучшая золотая монета» (Best Gold Coin) на международном конкурсе лучших монет. Монета «Монгольский сокол» достоинством в 25000 тугриков, диаметром 33 мм и весом 31.1 грамма изготовлена из чистого золота.



На памятной монете представлены два изображения птицы. На одной из сторон изображён сокол и его голова крупным планом, а на другой – когти птицы. По данным казначейства центрального банка Монголии, памятная монета была изготовлена с использованием технологии, позволяющей создавать сверхвысокую рельефность для демонстрации реалистичных деталей изображения.

