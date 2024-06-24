С утра в столице республики состоятся митинги и прочие праздничные мероприятия
Первого июля ежегодно в России отмечается День ветеранов боевых действий. Хотя в официальных документах такая дата не значится, но в Бурятии в этот день проводятся торжественные мероприятия.
- В этот день в Улан-Удэ запланирована обширная программа празднования, которая начнётся в 9:40 утра с митинга и возложения цветов на мемориале «Воинам, умершим от ран в госпиталях Улан-Удэ, - уточнила министр социальной защиты населения Бурятии Татьяна Быкова. - Далее митинги запланированы с 10:00 часов у камня Мира – памятника воинам-интернационалистам, памятника матросу Герою Российской Федерации Алдару Цыденжапову, у «Чёрного тюльпана» в сквере «Ровесникам, ушедшим в бой». Здесь же намечен концерт и салют. К участию приглашены глава Республики Бурятия Алексей Самбуевич Цыденов, представители Народного Хурала Республики и другие первые лица региона, а также семьи ветеранов боевых действий, в том числе сами участники СВО и их родные. В 11:00 часов запланирован масштабный автопробег со стартовой точки сквера и по всем мемориалам Улан-Удэ.
По информации министерства соцзащиты Бурятии, в республике – 18 911 ветеранов боевых действий, из них 10 814 проживает в г. Улан-Удэ. Все они являются получателями мер социальной поддержки.
Возрастное ограничение: 6+.
В Бурятии отметят День ветеранов боевых действий
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